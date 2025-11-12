Chicilon Digital Media thu hơn 100 tỷ trong tháng 10

Chicilon Digital Media ghi nhận doanh thu hơn 100 tỷ đồng trong tháng 10, tăng 18% so với cùng kỳ, nhờ tập trung tối ưu tài nguyên, củng cố nhóm khách hàng chủ lực.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, ngành quảng cáo Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế và tái cấu trúc. Chicilon Digital Media nhờ vào nền tảng khách hàng vững chắc, chiến lược thị trường chính xác và đổi mới công nghệ liên tục, đạt doanh thu 4,09 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng), tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh cạnh tranh và ngân sách quảng cáo bị thắt chặt, công ty tập trung vào nhóm khách hàng giá trị cao và tài nguyên toà nhà chất lượng. Đơn vị thực hiện chiến lược "loại bỏ hiệu quả kém - tăng mật độ - nâng cao dịch vụ", nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng tài nguyên.

Hệ thống màn hình quảng cáo thang máy của đơn vị. Ảnh: Chicilon Digital Media

Toàn công ty tiếp tục khai thác sâu nhóm khách hàng chủ lực trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, tài chính, ôtô và thương mại điện tử. Với mô hình dịch vụ tư vấn và giải pháp truyền thông chính xác, đơn vị đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng doanh thu tháng 10.

Ông Guo Zhi Feng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chicilon Media, cho biết khi thị trường chững lại, doanh nghiệp cần thể hiện năng lực cốt lõi bằng chuyên môn thay vì cạnh tranh giá. "Dù chi phí thuê mặt bằng quảng cáo tại Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực, sự tin tưởng của khách hàng vẫn là nền tảng giúp chúng tôi duy trì tăng trưởng", ông Guo Zhi Feng nói.

Năm nay, công ty triển khai nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ gồm kết nối 4G, AI tracking và nền tảng quảng cáo tương tác NFC. Ba nền tảng này sẽ được tích hợp toàn diện vào đầu năm 2026, giúp công ty quản lý cập nhật nội dung quảng cáo từ xa, thống kê lượng người xem theo thời gian thực. Hệ thống giúp tăng cường tương tác NFC tại điểm chạm, đánh dấu bước chuyển mình của quảng cáo thang máy từ "kênh hiển thị" sang "nền tảng dữ liệu và tương tác thông minh".

Với mạng lưới hơn 3.500 tòa nhà và hơn 36.000 màn hình trên toàn quốc, Chicilon Digital Media hiện phục vụ hơn 80% thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước. Theo báo cáo Kantar Media, công ty chiếm khoảng 90% thị phần quảng cáo thang máy tại Việt Nam.

Bước vào quý IV, Chicilon Digital Media tiếp tục triển khai quảng cáo tương tác NFC và chương trình cấp quyền đại lý toàn quốc. Đơn vị xây dựng hệ sinh thái hợp tác mở, nơi thương hiệu - đại lý - nền tảng cùng tham gia định hình xu hướng truyền thông kỹ thuật số mới. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% trong năm 2026, đồng thời tiếp tục đổi mới trong công nghệ, dữ liệu và nội dung, giúp hoạt động quảng cáo ngày càng chính xác thông minh, hiệu quả.

Theo ông Guo Zhi Feng, giữa thời điểm ngành quảng cáo Việt Nam bước vào kỷ nguyên số hoá và đo lường thông minh, Chicilon Digital Media với gần 20 năm phát triển đang chứng minh niềm tin của mình bằng hành động: "Giúp thương hiệu được nhìn thấy, được ghi nhớ và được lựa chọn".

"Chúng tôi không xem đối thủ là mục tiêu, mà lấy khách hàng làm trung tâm. Cạnh tranh thực sự là cùng nhau nâng tầm ngành truyền thông", ông Guo nhấn mạnh.

(Nguồn: Chicilon Digital Media)