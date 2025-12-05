Chicilon Digital Media góp hơn 400 triệu ủng hộ vùng lũ

Chicilon Digital Media ủng hộ hơn 400 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hỗ trợ công tác cứu trợ, giúp người dân miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ kéo dài, từ ngày 27/11, ban lãnh đạo công ty đã gửi thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên chung tay quyên góp. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Đến ngày 28/11, số tiền quyên góp nội bộ đạt 36,5 triệu đồng, Chicilon Digital Media sau đó trích thêm 400 triệu đồng từ ngân sách gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng tổng mức đóng góp lên 436,5 triệu đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng nguồn hỗ trợ này sẽ góp phần xoa dịu khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho người dân vùng lũ.

Nhân viên công ty chung tay đóng góp, san sẻ khó khăn cùng đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Chicilon Digital Media

Đây không phải lần đầu tiên công ty đồng hành cùng cộng đồng trong thiên tai. Năm 2016, đơn vị từng phát động phong trào "Thương về miền Trung", quyên góp hơn 100 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Khi bão Yagi gây thiệt hại lớn tại khu vực phía Bắc, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong giai đoạn chống dịch Covid-19, ông Guo Zhi Feng, Chủ tịch Chicilon Digital Media quyên góp hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ lực lượng y tế và cộng đồng. Ngoài ra hằng năm, thông qua chương trình "Vết sẹo cuộc đời", công ty đều đặn đóng góp 50.000 USD, mang lại sự giúp đỡ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiện nguyện trở thành một phần cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, là giá trị mà công ty luôn theo đuổi.

Chiều 4/12, đại diện công ty đã trao tặng số tiền quyên góp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Chicilon Digital Media

Ông Guo Zhi Feng, người sáng lập kiêm Chủ tịch Chicilon Digital Media, cho biết mỗi đóng góp là sức mạnh, giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, mang lại niềm tin và động lực. Các hoạt động kể trên là cách đơn vị đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn, cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

"Tập thể xuất sắc không chỉ biết hoàn thành tốt công việc, mà còn là một cộng đồng nhân ái, biết sẻ chia và gắn kết", ông Guo Zhi Feng nói.

Với sự hỗ trợ kịp thời trong đợt bão lũ năm nay, Chicilon Digital Media tiếp tục thể hiện hình ảnh doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo thang máy kỹ thuật số, đồng thời gắn bó mật thiết với cộng đồng. Trong giai đoạn nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sự chung tay của doanh nghiệp và người dân cả nước góp phần tạo thêm nguồn động viên để đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

(Nguồn: Chicilon Digital Media)