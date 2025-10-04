Chicilon: Công nghệ và sáng tạo mở hướng tăng trưởng mới cho FMCG

Doanh nghiệp FMCG có thể dùng AI và chiến lược sáng tạo để dự đoán nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm, tăng hiệu quả tiếp thị, mở triển vọng tăng trưởng bền vững, theo đại diện Chicilon Digital Media.

Thông tin nêu tại diễn đàn "brandformance cho ngành FMCG" do Chicilon Digital Media tổ chức ngày 2/10, quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia kinh tế, marketing và đại diện các thương hiệu tiêu biểu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Sự kiện tạo không gian để các nhà lãnh đạo và chuyên gia kết nối, trao đổi chiến lược phát triển ngành, đồng thời cập nhật tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2030 và chia sẻ xu hướng marketing trong 5 năm tới.

Trọng tâm chương trình là chủ đề brandformance: phương thức kết hợp giữa xây dựng thương hiệu (branding) và hiệu quả kinh doanh (performance). Chủ đề này đang trở thành xu thế tất yếu, trong bối cảnh mọi chi phí marketing đều cần được tối ưu hiệu quả.

Hơn 100 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia kinh tế, marketing và đại diện các thương hiệu tham dự sự kiện. Ảnh: Chicilon Digital Media

Tại hội nghị, chuyên gia Cấn Văn Lực, cho biết Việt Nam đang ở bước ngoặt quan trọng sau hơn 40 năm đổi mới. Thành quả của bốn thập niên qua đã đưa đất nước từ mức thu nhập bình quân đầu người chỉ 100 USD năm 1992 lên dự kiến khoảng 5.100 USD vào cuối năm nay. Dấu mốc giúp Việt Nam bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình.

Cũng theo ông Cấn Văn Lực, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại và thu hút FDI. Các chỉ số năng lực cạnh tranh, hòa bình, hạnh phúc cũng ở mức khá cao. Đặc biệt, suốt 40 năm, nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 6,4% mỗi năm và chưa từng rơi vào khủng hoảng lớn. Năm 2024, GDP tăng 7,1% và năm 2025 dự kiến có thể đạt 8%. Xuất khẩu 8 tháng đầu năm tăng 15%, vốn FDI mới tăng 37% và giải ngân tăng 9%. Đầu tư nội địa tăng 10%, bán lẻ tăng hơn 9% và tiêu dùng cuối cùng chiếm 60% GDP, trong đó chi tiêu cá nhân chiếm tới 80-85%.

"Con số cho thấy sức mua trong nước chính là động lực cốt lõi của tăng trưởng", ông nói.

Vị chuyên gia cho biết thêm, tầm nhìn đến 2030 là duy trì mức tăng trưởng trung bình 6,2–6,4% mỗi năm, nâng tỷ trọng kinh tế số từ 18% hiện nay lên trên 20%, tránh rơi vào "bẫy thu nhập trung bình". Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa dòng vốn đầu tư, mở rộng hợp tác. Thách thức vẫn còn song Việt Nam có thể tận dụng cơ hội nếu biết phát huy sức mạnh tiêu dùng, năng suất lao động và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và lĩnh vực quảng cáo - truyền thông được xem là mắt xích quan trọng để duy trì sức mua. Bởi lẽ tiêu dùng không chỉ đóng góp vào GDP mà còn quyết định sự ổn định của sản xuất và đầu tư.

Thương hiệu mạnh giúp doanh nghiệp đứng vững

Ông Guo Zhi Feng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chicilon Digital Media, cho rằng nhiều doanh nghiệp có thói quen cắt giảm ngân sách marketing khi kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, theo ông thương hiệu mạnh mới là yếu tố giúp doanh nghiệp đứng vững trước biến động: khi thị trường thuận lợi thì tăng trưởng nhanh hơn, còn khi khó khăn thì ít chịu tác động tiêu cực. Ông nhấn mạnh: "Quảng cáo không phải là xuất hiện nhiều nhất, mà là được ghi nhớ nhiều nhất".

Quan điểm này phản ánh rõ tinh thần của brandformance, phương thức kết hợp giữa xây dựng thương hiệu và gắn trực tiếp với kết quả kinh doanh. Với FMCG, nơi cạnh tranh gay gắt và biên lợi nhuận chịu áp lực lớn, brandformance không chỉ là một khái niệm mà đang trở thành chiến lược tất yếu.

Ông Soames Hines, CEO Ogilvy Vietnam cũng đưa ra 4 trụ cột chiến lược cho sự phát triển của thương hiệu FMCG: AI sáng tạo và dự báo, giúp dự đoán xu hướng, cá nhân hóa trải nghiệm; củng cố sức mạnh thương hiệu như trụ cột cạnh tranh dài hạn; ý tưởng lớn, tạo nên sự khác biệt bền vững; hệ thống bản thể thương hiệu, đảm bảo tính nhất quán trong mọi điểm chạm. Theo ông, chỉ khi kết hợp cả 4 yếu tố này, thương hiệu FMCG mới có thể vững vàng trong thời kỳ chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu.

Ông Soames Hines đánh giá, đây là sự bổ sung quan trọng cho bức tranh chiến lược: trong khi sức mạnh thương hiệu tạo nền tảng, thì công nghệ và ý tưởng mới chính là động lực mở đường. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị thương hiệu và sức mạnh công nghệ sẽ giúp FMCG duy trì sự gắn kết với người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu ngày càng đa dạng.

AI nâng cao hiệu suất quảng cáo

Khách tham dự trải nghiệm các công nghệ quảng cáo màn hình. Ảnh: Chicilon Digital Media

Tại sự kiện lần này ông Lê Viết Hải Sơn, CEO Chicilon Digital Media đã công bố về ba công nghệ DOOH (hình thức quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số) thế hệ mới của doanh nghiệp. Trong đó, công nghệ 4G cho phép cập nhật nội dung tức thời, linh hoạt theo bối cảnh. AI Tracking đo lường minh bạch nhân khẩu học và hành vi của người xem.

Trong khi NFC biến màn hình thành kênh quảng cáo tương tác, kết nối trực tiếp tới hành động mua hàng. Ông nhấn mạnh: DOOH giờ đây không chỉ dừng lại ở vai trò quảng bá hình ảnh, mà trở thành động cơ brandformance, trực tiếp thúc đẩy doanh số.

Ở góc nhìn nghiên cứu, bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, Tổng giám đốc Kantar Media Vietnam công bố dữ liệu cho thấy truyền thông kỹ thuật số thang máy đạt mức độ chú ý cao vượt trội. Cụ thể, tỷ lệ chú ý đạt 87% tại sảnh và 80% trong thang máy cao hơn nhiều kênh truyền thông khác. Với khả năng hiển thị đúng - đủ - đều, cùng mức ghi nhớ thương hiệu, quảng cáo thang máy thành lựa chọn thiết yếu để các thương hiệu FMCG tối ưu chiến lược brandformance.

Chicilon Digital Media hiện phủ sóng hơn 3.000 chung cư cao cấp và 725 tòa văn phòng tại Hà Nội và TP HCM, chiếm khoảng 90% thị phần thiết bị truyền thông thang máy. Khảo sát cho thấy 99% ban quản lý tòa nhà đánh giá cao về tính thẩm mỹ, chất lượng thiết bị và tính chuyên nghiệp trong vận hành. Điều này là cơ sở để củng cố niềm tin rằng DOOH, đặc biệt truyền thông thang máy số, không chỉ là kênh quảng cáo hiệu quả mà còn trở thành hạ tầng truyền thông đô thị bền vững.

Khép lại chương trình, ông Trần Lệ Nguyên, CEO Tập đoàn KIDO, chia sẻ về việc ứng dụng AI và nội dung đồng sáng tạo trong chiến dịch "Trung thu 2025". Ông cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ và sáng tạo sẽ mở ra những cách tiếp cận mới để gắn kết người tiêu dùng. Đồng thời, ông kêu gọi tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp FMCG và Chicilon nhằm mở ra hướng tăng trưởng mới cho ngành.

Đại diện Chicilon Digital Media nhận định, từ bối cảnh kinh tế đến góc nhìn của doanh nghiệp, hội nghị đã làm rõ một thông điệp chung: thương hiệu và hiệu quả kinh doanh không tách rời mà cần song hành. Thương hiệu mạnh là lợi thế cạnh tranh dài hạn, còn công nghệ mới và kênh truyền thông hiện đại là công cụ giúp biến lợi thế ấy thành doanh số cụ thể.

Đối với FMCG, brandformance không chỉ là xu hướng mà đã trở thành con đường tất yếu. Việc gắn xây dựng thương hiệu với kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp duy trì ổn định khi thị trường biến động và tận dụng cơ hội khi kinh tế khởi sắc. Với sự phát triển của DOOH, đặc biệt là truyền thông thang máy, FMCG có thêm kênh hiệu quả để tiếp cận khách hàng hiện đại, ghi nhớ thương hiệu và thúc đẩy hành vi mua hàng.

"Trong hành trình đến năm 2030, thương hiệu mạnh và chiến lược brandformance sẽ là chìa khóa mở ra triển vọng tăng trưởng bền vững cho toàn ngành hàng tiêu dùng nhanh, đồng thời góp phần củng cố vị thế năng động của nền kinh tế Việt Nam", đại diện Chicilon Digital Media nói.

Hoàng Đan