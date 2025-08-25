Chicago quyết phản đối Lầu Năm Góc điều vệ binh đến thành phố

Thị trưởng Chicago phản ứng quyết liệt sau khi có thông tin Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch triển khai quân đội tới thành phố lớn thứ ba ở Mỹ theo ý ông Trump.

"Chúng tôi đang tích cực liên hệ với các đối tác ở hạt và bang nhằm chuẩn bị ứng phó với động thái vi hiến triển khai lực lượng quân sự tới Chicago", Thị trưởng Chicago Brandon Johnson ngày 24/8 ra tuyên bố.

Phát biểu được ông Johnson đưa ra sau khi Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump muốn Lầu Năm Góc triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago để trấn áp tình hình tội phạm, tình trạng vô gia cư và nhập cư không giấy tờ ở thành phố lớn thứ ba của Mỹ.

Đây là mô hình có thể được chính quyền Trump áp dụng ở các thành phố lớn khác sau này. Lầu Năm Góc được cho là sẽ huy động hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia tới Chicago, thành phố thuộc bang Illinois, trong tháng 9.

Bãi biển Oak Street ở Chicago, năm 2021. Ảnh: AFP

Nếu được chấp thuận, kế hoạch sẽ có những điểm tương đồng với chiến dịch gây tranh cãi ở Los Angeles hồi tháng 6 và ở thủ đô Washington hồi đầu tháng. Trong họp báo tại Nhà Trắng ngày 22/8, ông Trump đã tuyên bố Chicago là mục tiêu tiếp theo, rồi đến New York, song không nêu chi tiết.

"Chicago đang hỗn loạn. Các bạn có một Thị trưởng vô cùng kém cỏi. Chúng tôi sẽ xử lý tình trạng này tiếp theo, chẳng khó khăn gì đâu", ông Trump nói.

Đáp lại, Thị trưởng Johnson khẳng định Chicago không đề nghị chính phủ điều Vệ binh Quốc gia tới thành phố và đang xem xét các biện pháp pháp lý để "bảo vệ người dân Chicago khỏi hành động vượt quá quyền lực của chính phủ liên bang".

Nguồn tin của Washington Post cho biết lực lượng vệ binh được triển khai tới Chicago có thể kết hợp với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) để truy lùng, bắt bớ người nhập cư không giấy tờ.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối xác nhận thông tin chuẩn bị điều động Vệ binh Quốc gia đến Chicago. Một quan chức Mỹ giấu tên đã xác nhận với hãng tin ABC7 Chicago về kế hoạch này.

Thống đốc Illinois JB Pritzker cho hay bang này chưa nhận được bất cứ đề nghị hỗ trợ nào từ chính quyền liên bang, cũng không yêu cầu triển khai lực lượng liên bang can thiệp.

"Hiện không có bất cứ tình trạng khẩn cấp nào để Tổng thống có thể nắm quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia Illinois hay triển khai vệ binh từ bang khác tới, hoặc điều binh sĩ chính quy tới bang chúng tôi", ông Pritzker nói.

Thành phố Chicago ở bang Illinois có 2,7 triệu dân, là nơi có số vụ giết người nhiều nhất toàn quốc trong 13 năm qua, với 573 vụ vào năm 2024, dù tỷ lệ này thấp hơn một số thành phố lớn khác như St. Louis, Detroit, Baltimore, Washington.

Tình hình tội phạm ma túy, băng đảng, người nhập cư và vô gia cư ở Chicago được cho là khá phức tạp, nhưng Thị trưởng Johnson cho hay số người chết ở thành phố đã giảm hơn 30%, số vụ cướp giảm 35% và nổ súng giảm 40% trong năm nay.

Đức Trung (Theo Washington Post, ABC7 Chicago)