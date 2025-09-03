Hàng xóm khiêu khích mỗi khi tôi đến thăm vợ cũ và con

Tôi biết chắc hắn thích cô ấy, tôi cũng chẳng quan tâm vợ cũ có tình cảm với hắn không, chỉ quan tâm con mình thôi.

Tôi đã ly hôn vợ, gần đây gặp hai vấn đề, xin phép hỏi các bạn nữ, mong nhận được sự chia sẻ thật lòng:

Các bạn nữ sau khi ly hôn có nói tốt về chồng không, hay các bạn sẽ nói bóng gió, thể hiện sự thiếu thốn đáng thương để nhận được sự quan tâm, thương hại từ người thân và người lạ? Chẳng hạn như tôi, sau khi chia tay, vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho con, để lại một ít tài sản cho con. Dẫu biết tôi chưa hoàn hảo nhưng dưới lời nói của vợ cũ, tôi có thành một người cha, người chồng tệ quá mức không? Tôi muốn biết suy nghĩ của các bạn nữ đã ly hôn khi chia sẻ về chồng cũ.

Gần đây, khi tôi đến thăm con, thấy anh chàng hàng xóm rất quan tâm khi tôi ở nhà vợ cũ và chơi với con. Tôi không biết anh chàng này với vợ cũ tôi có tình cảm gì không, thế nhưng thấy bị khiêu khích. Hắn hay nói đổng khi tôi chơi với con và dùng cơm cùng vợ; thái độ kiểu đố kỵ và không vui khi tôi đến chơi, muốn chia rẽ tôi với con và cô ấy.

Tôi biết chắc chắn hắn thích vợ cũ tôi, tôi cũng chẳng quan tâm cô ấy có tình cảm với hắn không, chỉ quan tâm con mình thôi. Tôi thấy hắn không có điểm gì hơn tôi. Tôi buồn và lo lắng cho con khi tiếp xúc người này, ban đầu thì ổn, sau này không biết như thế nào. Hắn được cái nhà gần cô ấy nên việc quan tâm đến vợ cũ và con tôi là có xảy ra.

Hắn ta có gia đình nhưng vợ con không quản hắn được. Vợ cũ tôi rất ngại và giữ khoảng cách khi tôi đến chơi và trưa có ngủ nhờ. Vấn đề ở đây là tôi có nên tiếp tục đến thăm con và chịu sự khiêu khích của hắn không? Tôi rất nóng và thẳng tính, đã quyết định sẽ không dùng cơm và chui vào cái nhà đó nữa khi nhiều ánh mắt dị nghị, dòm ngó. Tôi sẽ ở ngoài chơi với con và chở con đi đâu chơi đó, con tôi được 4 tuổi. Mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Thanh Tùng