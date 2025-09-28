Chia tay vẫn ngủ chung giường

Trung QuốcSau 6 năm chia tay, anh Zhang và bạn gái cũ ở Trịnh Châu, Hà Nam, vẫn phải ngủ chung giường vì tài chính eo hẹp.

Anh Zhang và bạn gái cũ từng chung sống như vợ chồng sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, mỗi người đều có con riêng. Bất đồng trong nuôi con khiến họ quyết định chia tay.

Mâu thuẫn càng căng thẳng khi người phụ nữ yêu cầu bồi thường sáu năm "phí bảo mẫu" 30.000 tệ, đồng thời đòi hoàn lại khoản phí bất động sản, tiền gas và sinh hoạt từng đóng góp. Người đàn ông từ chối, cho rằng cô "không bỏ ra đồng nào".

Tuy nhiên, người phụ nữ từ chối rời khỏi nhà. Cô cho biết không còn người thân nào khác, cũng không đủ tài chính để ở ngoài. Hai người cũng không thể giải quyết mâu thuẫn để giữ mối quan hệ như xưa.

Ban đêm, cả hai vẫn phải nằm chung một chiếc giường vì không có nơi nào khác. "Cô ấy ngủ bên kia, tôi ngủ bên này, mỗi người trùm đầu để khỏi nhìn thấy nhau", anh Zhang nói. Anh đã yêu cầu bạn gái cũ rời nhà hai lần, nhưng người phụ nữ lại quay về.

Theo luật nước này, vì chỉ chung sống mà không đăng ký kết hôn, cả hai không được pháp luật bảo vệ như vợ chồng hợp pháp. Yêu cầu "phí chia tay" hay bồi thường công việc nội trợ không có cơ sở pháp lý, nhưng nếu người phụ nữ có bằng chứng về các khoản chi trả, cô có quyền yêu cầu hoàn lại.

Câu chuyện gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ cần sớm tự lập thay vì chịu cảnh "ngủ chung trùm đầu" sau chia tay.

Một số khác nhấn mạnh đây là lời cảnh báo về rủi ro sống thử không hôn thú, không có thỏa thuận rõ ràng nên khi chia tay dễ rơi vào bi kịch về tài chính và tinh thần.

"Bản chất của một cuộc chia tay tử tế là yêu bản thân. Thay vì kéo dài đau khổ, cần dũng cảm bước ra và bắt đầu lại một cuộc sống độc lập", một người bình luận.

