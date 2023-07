Chia tay mối tình đầu, tôi nhận ra mình yêu bản thân hơn hết

Hiện tại tôi thoải mái về cuộc sống nên viết vài điều về mối tình đầu, về những bài học có được cho cuộc sống sau này.

Tôi đã chọn và yêu anh sau hai bài viết tại Hẹn hò VnExpress. Thực sự tôi không biết nhân duyên nào khiến tôi chọn anh trong rất nhiều lá thư nhận được. Chân thành cảm ơn VnExpress đã giúp tôi kết nối với anh. Anh từng đổ vỡ trong hôn nhân và có hai con riêng.

Khi đến với anh, tôi chưa bao giờ sợ mình bị thiệt thòi vì việc này, trái lại trong tôi luôn có suy nghĩ rằng hy vọng sự xuất hiện của tôi sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho anh, giúp anh bù đắp và chữa lành những tổn thương phải chịu từ cuộc hôn nhân trước. Cứ thế tôi thương anh và mong muốn được đồng cảm, sẻ chia mọi điều trong cuộc sống với anh. Tôi vẫn nghĩ nếu đến bên anh chỉ để hưởng thụ vật chất thì ngoài kia rất nhiều cô gái làm được. Còn tôi khi đến bên một người, muốn đồng hành cùng họ cả trong lúc vui vẻ lẫn khó khăn, cùng vượt nhau qua tất cả.

Cũng vì yêu anh mà hết lần này đến lần khác tôi chấp nhận những tổn thương. Tôi vẫn tự nhủ với lòng mình là cho anh thời gian để thay đổi và chứng minh tình yêu. Sau gần hai năm, đến lần cuối cùng gặp nhau, những gì anh làm khiến tôi nhận ra không thể tiếp tục yêu anh. Nếu hỏi tôi có hối hận điều gì về mối quan hệ của mình không, câu trả lời là "Không". Tôi không hối hận vì bản thân đã cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể cho mối quan hệ đó. Nhưng tôi sẽ không thể tiếp tục ở bên anh vì không muốn bản thân chịu tổn thể tiếp tục làm bản thân mình bị tổn thương.

Từ câu chuyện với anh, tôi nhận ra từng rất yêu anh nhưng thực ra yêu bản thân hơn. Tôi có thể yêu một ai đó rất nhiều, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ. Nhưng khi chính họ gây ra tổn thương cho mình thì dù yêu như thế nào tôi cũng dừng lại. Tôi không thể cho phép ai đó làm tổn thương mình. Tôi chỉ là một cô gái bình thường và khả năng chịu đựng có giới hạn. Cũng chính từ câu chuyện của mình, tôi nhận ra một điều rất quan trọng: Phụ nữ hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Chúng ta có quyền được lựa chọn những điều và những người phù hợp với lối sống, suy nghĩ và giá trị nội tâm của mình. Vì vậy phụ nữ sướng hay khổ là do chính mình, do lựa chọn của mình chứ không phải do tấm chồng. Câu chuyện trong quá khứ giờ đã không còn quá quan trọng với tôi. Nó giống như một giai đoạn mà tôi phải trải qua, phải học những bài học để trưởng thành và tốt hơn trong mối quan hệ sau này.

Tôi rất thích nguyên lý tùy duyên của nhà Phật, rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta đều vì một lý do nào đó. Có người đến để yêu thương, nuôi dưỡng ta, nhưng cũng có những người đến để làm ta đau và dạy chúng ta những bài học. Những điều và những thứ không phù hợp với giá trị nội tại của chúng ta thì sớm muộn cũng phải rời khỏi cuộc sống của ta. Tôi vẫn luôn thấy mình là người may mắn và hạnh phúc, may mắn vì tôi có những người yêu thương và giúp đỡ mình. May mắn vì tôi được sống với đam mê, với những ước mơ, được làm những điều mình thích và lựa chọn một cuộc sống có ý nghĩa.

Tôi tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn tin anh là một người tử tế và lương thiện. Người tốt sẽ gặp những điều tốt đẹp, tôi tin là vậy. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và bình an.

