Chia tay bồ vì không muốn mất tất cả

Tôi là tác giả bài viết "Không thể từ bỏ vợ con cũng chẳng muốn rời xa bồ".

Tất cả những nhận xét, bình luận của các bạn đều đúng. Thực ra tôi đã nhận ra sự khốn nạn và đểu cáng của mình từ lâu rồi. Trong bài viết trước, tôi có trách bố mẹ làm tôi ỉ lại nhưng thực ra tất cả đều do tôi. Như anh trai tôi thì khác hẳn, mạnh mẽ, cá tính, tự lập từ bé. Bố mẹ tôi cũng luôn để tôi có sự lựa chọn nhưng tôi luôn chọn con đường an toàn nhất. Tôi học đại học theo ngành của bố, tốt nghiệp xong không chịu đi xin việc để bố tôi phải xin cho. Đi làm thì an phận, không phấn đấu, cũng không muốn làm mất lòng ai.

Tôi lấy vợ vì cô ấy tài giỏi, chịu khó. Khi tán tỉnh, tôi cũng tỏ ra là người ân cần, chu đáo. Bố mẹ tôi rất quý vợ tôi chứ thật ra tôi không yêu cô ấy. Tôi cứ muốn duy trì cuộc sống an nhàn như vậy. Khi có nhà riêng và xe, tôi đi khoe khoang, cứ làm như là mình tài giỏi lắm. Nhưng rồi tôi nhận ra cuộc sống chẳng cho không ai cái gì, gia đình tôi phát sinh mâu thuẫn. Vợ không phải bố mẹ tôi mà bao bọc tôi được mãi. Tôi cũng thấy được ánh nhìn của nhà vợ không như trước, họ coi thường tôi, xót con gái vất vả già đi, còn tôi cứ béo tốt, trẻ trung. Tôi chán nản rồi quay sang ngoại tình, bảo là yêu cô nhân tình nhưng tôi nhận ra mình chẳng yêu ai khác ngoài bản thân.

Tôi vừa muốn duy trì gia đình mà mọi người nhìn vào tưởng là hạnh phúc vừa muốn thỏa mãn dục vọng với nhân tình. Cuối cùng tôi cũng phải lựa chọn, nhân tình bắt tôi phải bỏ vợ con. Vợ cũng nói chuyện với tôi, cô ấy đã quá chán nản với người chồng như tôi, chưa ly hôn chỉ vì hai con và tình cảm của bố mẹ tôi với cô ấy. Từ khi làm dâu, bố mẹ tôi luôn coi cô ấy như con gái ruột, đối xử quá tốt khiến cô ấy mang ơn. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định chia tay nhân tình. Đầu tiên tôi nghĩ cô ta sẽ níu kéo nhưng cô ta chỉ nói loại người ích kỷ, hèn nhát như tôi, cô ta chẳng giữ làm gì. Nhân tình cũng bảo tôi buông tha cho vợ, đừng làm khổ vợ nữa. Tôi xin vợ cho thêm cơ hội để tôi thay đổi, vì hai con và vì bố mẹ đã già, sẽ không chịu được cú sốc này. Vợ đồng ý và mong tôi thay đổi tích cực.

Tôi biết đây là quyết định hèn nhát và ích kỷ, vì nếu ly hôn, tôi sẽ chẳng còn gì, bố mẹ cũng từ mặt. Tôi chẳng biết mình có thay đổi được không. Hiện tại tôi đã nghỉ việc, vừa để cắt đứt với nhân tình vừa để có thời gian hơn chăm lo con cái, gia đình. Tôi đang chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh điện nước với vốn vợ cho. Bố mẹ rất ủng hộ tôi ra kinh doanh. Bản chất của tôi không thích điều này nhưng vẫn tỏ ra mình thay đổi. Tôi tâm sự những điều này chắc mọi người sẽ mắng tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng chỉ muốn nói lên bản chất thật con người mình.

Quang Hòa

