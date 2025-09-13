Phát hiện bạn gái thông minh, xinh đẹp sử dụng chất cấm

Bạn gái có bối cảnh gia đình rất tốt, thông minh, xinh đẹp, từng làm việc ở các tổ chức uy tín quốc tế.

Tôi quen bạn gái gần nửa năm, trước đó từng biết sơ về nhau trong vài năm. Chúng tôi đều học chuyên và du học về nước. Bạn gái có bối cảnh gia đình rất tốt, thông minh, xinh đẹp, từng làm việc ở các tổ chức uy tín quốc tế. Tôi cũng là một thanh niên thực lực, có điều kiện khá, có thành tích đáng kể.

Tôi đã nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân với em, cho đến kỳ nghỉ 2/9 vừa qua, chứng kiến tình huống bất ngờ. Một nhóm bạn của em tổ chức cùng du lịch ngắn ngày. Gia đình có chút việc nên tôi đã nghĩ không thể tham gia. May mắn sau đó tôi sắp xếp được thời gian, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em nên đến khu du lịch sau mọi người hơn một ngày mà không báo trước. Vì thế tôi biết họ cùng sử dụng chất cấm trong cuộc vui buổi tối. Tôi rất thất vọng, song đã cố cư xử vui vẻ bình thường.

Từ đó đến nay, em không có biểu hiện gì lạ với tôi. Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc thẳng thắn có lời khuyên với em, nhưng rồi cảm thấy có thể không cần thiết nữa vì tôi nghiêng về phương án chia tay một cách êm đẹp. Dù sao, tôi cũng rất buồn vì từng dành nhiều tình cảm cho em, từng rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Mong nhận được sự chia sẻ góp ý của mọi người, xin cảm ơn.

Duy Anh