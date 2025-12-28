Chia tay 3 năm nhưng tôi và anh đều chưa thể quên nhau

Tôi chưa biết làm thế nào để bắt đầu cuộc tình mới, dù xung quanh có một vài người muốn tìm hiểu.

Tôi 25 tuổi, với mọi người có lẽ đây là độ tuổi nên ổn định cuộc sống gia đình. Kể từ khi chia tay người yêu cách đây 3 năm, tôi chưa thể mở lòng với ai được. Có phải anh là cái bóng quá lớn đối với tôi? Có lẽ cách yêu của anh và tôi khác nhau, khi yêu anh tôi chỉ biết có mình anh, điện thoại reo lên là tôi biết đó là anh.

Cuộc sống tôi dường như thu lại chỉ còn anh, có lẽ thế mà anh nghĩ anh không cần quan tâm tôi cũng được. Con gái ai không thích mình được yêu thương, quan tâm. Rồi những tin nhắn cuộc gọi dần ít đi, tôi dường như chỉ có một mình. Giờ tôi mới cảm nhận được sự cô đơn khi độc thân không đáng sợ bằng cô đơn khi mình đã có người yêu.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định chia tay. Quen anh 3 năm, vài lần giận quá tôi nói chia tay nhưng anh năn nỉ là tôi lại cho qua. Lý do tôi nói chia tay cũng chỉ vì anh không quan tâm. Vì thế lần này, khi tôi nói chia tay, anh cũng nghĩ vì tôi giận. Thế nhưng tôi chia tay thật. Anh níu kéo nhưng sự níu kéo đó không đủ để tôi tin tưởng anh sẽ yêu thương nhiều hơn trước. Tôi biết anh sẽ là anh, không thể thay đổi. Từ khi chia tay anh, tôi hầu như không còn cảm xúc, không muốn mở lòng mình với ai. Khi yêu, tôi yêu rất thật lòng, sợ lại cô đơn trong cuộc tình tiếp theo.

Gần đây anh nhắn tin, anh không quên tôi và chưa từng muốn chia tay. Thế nhưng đã 3 năm rồi, có thể anh chưa quên được tôi và tôi cũng vậy, nhưng tôi biết cả hai không thể nào quay lại. Tôi chưa biết làm thế nào để bắt đầu cuộc tình mới, dù xung quanh có một vài người muốn tìm hiểu. Mong được các bạn chia sẻ.

Duyên Hòa