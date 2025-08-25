Con trai riêng của bố tôi không chịu chia đều tài sản

Mẹ tôi khẳng định đất và nhà đều là tài sản của bố, các con thừa kế ngang nhau.

Tôi 40 tuổi, là con trai trong gia đình. Bố đi bước nữa với mẹ tôi khi đã ngoài 40, mang theo một con trai riêng từ cuộc hôn nhân trước. Khi đó, anh trai cùng cha khác mẹ của tôi mới 10 tuổi, sống với bà nội, cuối tuần mới về nhà bố. Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi sinh thêm tôi và một em gái. Anh cả ít khi ở cùng, quan hệ với mẹ tôi không thân thiết, dù bà vẫn lo phần tiền học, quần áo như cho con ruột.

Bố mất đột ngột cách đây hơn một năm vì tai biến, để lại một căn nhà ba tầng ở phố rộng 50 m2 và mảnh đất hơn 200 m2 ở quê, không có di chúc. Mọi giấy tờ nhà đất đều đứng tên bố. Lúc còn sống, ông từng nói sẽ để các con chia nhau. Khi đó ai cũng gật gù, chưa ai nghĩ sẽ có tranh chấp. Giờ anh cả nói mảnh đất ở quê là do bà nội cho anh từ nhỏ, chỉ nhờ bố đứng tên hộ, giờ phải trả lại cho anh. Mẹ tôi khẳng định đất và nhà đều là tài sản của bố, các con thừa kế ngang nhau. Anh cả không đồng ý, cho rằng mẹ tôi giành tài sản cho con chung.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi anh cả đến nhà, mang theo giấy tờ photo chứng minh đất được bà nội tặng cho. Mẹ tôi không công nhận, nói đó chỉ là giấy viết tay, chưa công chứng, chưa sang tên. Em gái tôi khóc vì sợ mất phần. Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ vừa áy náy với anh. Anh là con ruột của bố, không thể phủ nhận nhưng mẹ cũng vất vả lo cho anh từ nhỏ, giờ bị nói là "cướp" thì đau lắm.

Bữa cơm giỗ bố chỉ còn là hình thức. Anh cả đến, chào qua loa rồi về sớm. Có lần tôi nghe mẹ nói với hàng xóm: "Ngày ông ấy còn sống, tôi chẳng phân biệt con riêng con chung. Giờ chia của, người ta mới nhớ tôi không phải mẹ ruột". Tôi đã thử liên lạc, khuyên anh cả ngồi lại với mẹ và chúng tôi để tìm tiếng nói chung. Anh nói chỉ cần trả đất là xong, còn căn nhà muốn bán hay ở thế nào anh không can dự. Nhưng mảnh đất ấy cũng là tài sản lớn nhất ở quê.

Giữa pháp luật và tình cảm, tôi không biết nên chọn bên nào. Nếu ra tòa, khoảng cách anh em càng xa. Nếu nhường hết cho anh, chúng tôi sẽ thiệt thòi. Tôi thật sự băn khoăn, không biết làm thế nào để ai cũng cảm thấy thoải mái, anh em vẫn tình cảm, đi lại với nhau.

Văn Phương