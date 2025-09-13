Muốn bố mẹ giữ lại phần đất để lo tuổi già, tôi có ích kỷ không?

Bố mẹ chia đất làm 6 cho 4 con và bố mẹ nhưng hai phần sẽ bán rồi cho các con ít tiền, còn lại sửa nhà, không tiết kiệm.

Gia đình tôi gồm bố mẹ và 4 anh chị em, tôi là con thứ ba, chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn Thanh Hóa. Anh em nhà tôi đều có gia đình và con cái. Mặc dù khó khăn, nợ nần nhiều nhưng các anh chị em ai cũng có nhà riêng gần nhà bố mẹ, người xa nhất cách khoảng 20 km. Tôi có vợ và đứa con gần hai tuổi. Trong 4 anh em, chỉ tôi là chưa có nhà riêng dù thu nhập cao nhất. Tôi đang thuê nhà cùng vợ con ở một thành phố khác, thu nhập khoảng 40 triệu đồng một tháng, nhưng vẫn chưa đủ để mua nhà hoặc đất.

Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, riêng bố có nhiều bệnh nên thường xuyên đi bệnh viện. Chưa có nhà nhưng cuộc sống tôi khá thoải mái, có một chút tiền tiết kiệm và đang tích cóp thêm để 3-4 năm nữa mua căn nhà. Hàng tháng vợ chồng tôi gửi cho bố mẹ mỗi bên khoảng 3 triệu đồng.

Ngoài ra chúng tôi hay đặt mua thêm sữa cho bố mẹ. Thỉnh thoảng nghe bố nằm viện tôi cũng về thăm, nấu ăn mang về cho bố, ngoại trừ chị đầu hay lên nhà bố thì hai người còn lại ít khi cho bố mẹ tiền hoặc nấu cơm cho bố khi nằm viện. Ngoài ra căn nhà hiện tại cũng là tôi bỏ tiền ra sửa lại cho bố mẹ, khoảng 200 triệu đồng cách đây gần 3 năm. Nói chung các vật dụng trong nhà như máy giặt, điều hòa, tivi, tủ lạnh bàn ghế đều do tôi bỏ tiền ra mua.

Nhà tôi có mảnh đất gần 1.000 mét vuông, bố mẹ định chia đều cho 4 anh chị em. Anh em nhà tôi khá hòa thuận nên ai cũng đồng tình, không phân biệt trai hay gái. Tôi có đề xuất khác rằng ba mẹ nên chia làm 6 phần, 4 người mỗi người một phần, còn hai phần để ba mẹ bán khi già không có thêm thu nhập hoặc khi có việc, đau ốm bệnh tật; nhà ai cũng khó khăn, không thể đóng góp.

Với hai phần đó có thể bán để lo tiền thuốc men, ăn uống và trang trải. Tuy nhiên sau khi tôi đưa ra đề xuất, bố mẹ đồng ý chia 6 nhưng hai phần kia bố mẹ bán để chia cho mỗi người một ít, còn lại sửa nhà (bố muốn sơn lại cho đẹp). Tôi không đồng tình và nói rằng nếu bố mẹ làm như thế, sau này đau ốm lấy tiền đâu mà trang trải, gia đình ai cũng khó khăn, hiện tại bố mẹ còn giúp thêm hoặc tôi hay chịu phần hơn trong các cuộc họp mặt ăn uống, đóng góp.

Tôi đang hiểu rằng bố mẹ sẽ dựa vào tôi vì nghĩ tôi lo được sau này. Thế nhưng tôi đã nói rõ, nếu bố mẹ có chuyện gì, tất cả anh chị em đều đóng góp chứ không chỉ dựa vào tôi, vì tôi còn phải lo chuyện nhà cửa và không ai dám đảm bảo rằng tương lai tôi vẫn có công việc, thu nhập tốt như hiện tại. Tuy nhiên bố mẹ vẫn chưa đồng ý và muốn hoặc là chia 4 hoặc là chia 6 (mỗi người một mảnh, còn lại bố mẹ bán cho mỗi người một ít trả nợ, tôi cũng có phần đều nhau).

Theo các bạn thấy, tôi có tính toán, ích kỷ quá không hay đang tính toán hợp lý? Tôi định sẽ mạnh mẽ hơn để bố mẹ nghe theo ý mình, mục đích là muốn bố mẹ chủ động, không phải thiếu thốn lúc tuổi già. Xin cảm ơn ý kiến của các bạn.

Hoàng Bách