Cha chồng hứa hão cho chồng tôi đất để lừa lấy 600 triệu đồng

Cha chồng tôi đã làm di chúc để toàn phần đất hương hoa cho em út và chị gái cách đây 10 năm, nhưng lại nghĩ cách nói sổ đang bị cầm cho xã hội đen và yêu cầu chồng tôi chuộc ra với số tiền hơn 600 triệu đồng. Ông cho chị gái 500 triệu đồng để làm vốn, đổi lại ông hứa sẽ để lại một phần đất cho chồng tôi là nhà thờ cúng. Nhà chồng giấu không hề nói cho chồng tôi biết về việc đã làm di chúc và giao sổ cho em út giữ.

Tôi làm bên buôn bán đất nên có thể kiểm tra ở phòng công chứng và hiểu rõ việc cha chồng nói chỉ là lời hứa suông, vì ngay từ đầu, ông đã không có ý định cho chồng tôi mét đất nào. Tôi có nên nói rõ cho chồng biết về việc này không, vì nói ra sợ cha con không vui nhưng không nói, tôi cảm thấy bực bội vì bị nhà chồng kiếm cớ bòn rút. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.

