Chia sẻ trải nghiệm dịch vụ, nhận quà giá trị từ BEST Express

Chương trình sáng tạo video chia sẻ kỷ niệm, trải nghiệm của người dùng với BEST Express trên TikTok vẫm đang diễn ra đến hết 26/7 với nhiều phần quà giá trị độc quyền.

Đánh dấu sự ra đời của tài khoản chính thức BEST Express trên TikTok, đơn vị mang đến chuỗi hoạt động giải trí thú vị kèm loạt ưu đãi, quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng. Mở đầu chuỗi sự kiện tháng 7 là thử thách "Gửi video hay, rinh ngay quà BEST". Người dùng, đối tác sử dụng dịch vụ chuyển phát của BEST có thể sáng tạo video kể về những kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ với đơn vị.

Phát động từ ngày 14/7, thử thách của BEST Express nhanh chóng thu hút sự chú ý và hưởng ứng của hàng trăm khán giả trên cả nước. Các video dự thi gửi về hầu hết đều có nội dung hài hước, vui nhộn, thể hiện tinh thần sáng tạo cũng như hướng dẫn, đánh giá về chất lượng dịch vụ chuyển phát. Chương trình hiện đến giai đoạn cuối tiếp nhận bài dự thi và chính thức kết thúc sau 23h59 ngày 26/7.

Thử thách "Gửi video hay, rinh ngay quà BEST" sẽ kết thúc nhận video dự thi sau 23h59 ngày 26/7. Ảnh: BEST Express

Cũng trong tháng 7, BEST Express còn tung hàng loạt ưu đãi, minigame, thử thách thú vị khác, dự kiến triển khai tại fanpage BEST Express Việt Nam, mang đến sân chơi thư giãn với những phần quà giá trị dành riêng cho khách hàng của đơn vị. Trong năm nay, BEST Express dự kiến tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp trải nghiệm khách hàng thông qua cải thiện chất lượng dịch vụ và những công nghệ, ứng dụng thông minh, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, đơn vị còn mang đến nhiều ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm, tri ân khách hàng, đối tác đã luôn đồng hành. Không chỉ trên fanpage chính thức, BEST Express còn triển khai ưu đãi trên nhiều nền tảng khác như các sàn thương mại điện tử, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng thông qua những quà tặng giá trị như điện thoại, xe, voucher mua sắm...

Hồi tháng 4, nhà vận chuyển này đã hợp tác cùng các nhãn hàng lớn trên Shopee Mall, trong đó có Colgate, trao thưởng một xe Honda Vision cho khách hàng may mắn. Người trúng giải ngoài lựa chọn sử dụng dịch vụ của BEST còn có giá trị tích lũy trong cùng một đơn hàng cao nhất trong suốt ba ngày diễn ra chương trình.

Đại diện BEST Express trao tặng phần thưởng xe máy Honda Vision trị giá xấp xỉ 50 triệu đồng cho khách hàng may mắn trúng giải. Ảnh: BEST Express

"Những chương trình ưu đãi, nâng cấp dịch vụ của BEST trong năm 2022 đều nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm, mang lại lợi ích cho người dùng. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ của họ trong suốt thời gian qua. BEST có vị thế vững vàng trên thị trường logistics như hiện nay là nhờ sự nâng đỡ và tin chọn dịch vụ của người dùng. Đơn vị cam kết cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày, dùng chất lượng dịch vụ đáp lại sự mong mỏi của khách hàng", đại diện BEST Express chia sẻ.

Hệ thống băng chuyền tự động tại một trong tâm phân loại BEST Express. Ảnh: BEST Express

Sắp tới, đơn vị dự kiến tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, gia tăng ưu đãi trên đa dạng nền tảng để thu hút khách hàng tiềm năng. Việc góp mặt trên nền tảng TikTok vừa qua là bước tiến nằm trong chiến lược mở rộng dịch vụ, phục vụ các shop online trên nền tảng này của BEST Express.

Thy An