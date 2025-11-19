'Chia sẻ cùng thầy cô 2025' truyền thông điệp tri ân qua hoạt động viết - vẽ

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025" mở rộng quy mô với nhiều hoạt động tôn vinh nghề giáo, lan tỏa thông điệp "Triệu trái tim Việt cùng viết - vẽ lời tri ân".

Chương trình tổ chức thường niên do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Tập đoàn Thiên Long phối hợp từ năm 2015. Sau 11 năm, chương trình đã tuyên dương gần 700 thầy cô giáo tiêu biểu, vượt khó mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô 2025 diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Thiên Long

Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới với quy mô xét chọn lớn nhất. Sau hơn hai tháng nhận hồ sơ, Ban tổ chức nhận được 263 đề cử từ 25 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành và Bộ đội Biên phòng. Trong đó, 201 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn. Hội đồng đã lựa chọn 80 giáo viên tiêu biểu tham dự chuỗi hoạt động tuyên dương tại Hà Nội, 121 giáo viên còn lại nhận Bằng khen của Trung ương Hội và quà tặng từ Tập đoàn Thiên Long.

Chương trình còn mở rộng các hoạt động xã hội trên cả nước như xây mới, sửa chữa phòng học, thư viện, nhà vệ sinh trường học; trao học bổng, tặng dụng cụ học tập và triển khai dự án "lắng nghe - chia sẻ" hỗ trợ thầy trò vùng khó.

Tại các chuyến đi thực tế ở Lai Châu, Quảng Ninh và Tây Ninh, nhiều doanh nghiệp đã chung tay đóng góp. Điển hình, Dược Sĩ Tiến hỗ trợ 800 triệu đồng để xây, sửa điểm trường; IMC trao 90 suất học bổng trị giá 90 triệu đồng cho học sinh vượt khó; Weset tặng học bổng tiếng Anh trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng cho thầy cô; Zenbooks và Saigonbooks góp sách cho thư viện trường học tại Tây Ninh. Chuỗi hoạt động còn có sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Xipat, Zensmiles và Davilaw.

Thiên Long đồng hành cùng Chia sẻ cùng thầy cô suốt 11 năm qua. Ảnh: Thiên Long

Các hoạt động này được lan tỏa trên mạng xã hội với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và Đại sứ chương trình gồm PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Tiktoker Lê Bống.

Hoa hậu Lương Thùy Linh - Đại sứ Chia sẻ cùng thầy cô 2025 lan tỏa tinh thần "Triệu trái tim Việt viết - vẽ lời tri ân". Ảnh: Thiên Long

Theo đại diện Tập đoàn Thiên Long, năm 2025 đánh dấu dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên chương trình tuyên dương 201 thầy cô đến từ 248 xã biên. Trong đó, 80 thầy cô về Hà Nội tham dự lễ tuyên dương; hàng loạt hoạt động thiết thực như xây trường, trao học bổng, tặng thư viện và khóa học tiếng Anh trực tuyến cũng được triển khai.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, cho biết sau gần 45 năm đồng hành cùng giáo dục, doanh nghiệp xem việc phụng sự cho hành trình học tập của người Việt là sứ mệnh. Sau 11 năm triển khai, "Chia sẻ cùng thầy cô" đã trở thành hành trình kiến tạo giá trị, tôn vinh và ghi nhận giá trị của thầy cô giáo.

Thái Anh