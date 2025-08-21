Chìa khóa giúp VietinBank tăng tốc chuyển đổi số

Xây dựng Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng AI và công nghệ vào nghiệp vụ và xây dựng văn hóa dữ liệu là ba yếu tố giúp VietinBank tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số.

Đẩy mạnh đầu tư vào dữ liệu và AI

Ngành ngân hàng đang bước vào kỷ nguyên mới, việc ứng dụng AI và phân tích dữ liệu giúp ngân hàng thấu hiểu khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm tài chính, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị.

Không đứng ngoài làn sóng đó, VietinBank đã chủ động đẩy mạnh đầu tư vào dữ liệu và AI để tạo dựng nền tảng vững chắc cho hành trình chuyển đổi số. Đầu năm 2025, VietinBank ra mắt Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, vận hành trên ba trụ cột: Quản trị dữ liệu, Phát triển nền tảng dữ liệu và Ứng dụng phân tích dữ liệu & AI. Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng và đảm bảo chất lượng dữ liệu, Khối triển khai nhiều sáng kiến phân tích (Advanced Analytics) và AI để áp dụng sâu vào nghiệp vụ cốt lõi như phân tích, dự báo, thẩm định, tối ưu quy trình và tự động hóa. AI được tích hợp trong cả hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ, hỗ trợ ra quyết định nhanh, xử lý dữ liệu chính xác hơn, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong phục vụ khách hàng và quản lý nguồn lực.

Theo đại diện ngân hàng, việc thành lập Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo là cột mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm khai thác tối đa sức mạnh dữ liệu nhằm thúc đẩy kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ mới và mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại, liền mạch cho khách hàng.

VietinBank ứng dụng AI vào các công cụ hỗ trợ nội bộ. Ảnh: VietinBank

Ứng dụng AI và công nghệ vào nghiệp vụ

Song song với việc phát triển hạ tầng dữ liệu, VietinBank đầu tư mạnh vào các công nghệ tiên tiến như Machine Learning, Big Data, AI, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và công nghệ tiếp thị (MarTech). Các giải pháp này giúp tối ưu vận hành, nâng cao năng suất lao động, cải thiện trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh.

Nhờ thuật toán Machine Learning, ngân hàng có thể phân tích dữ liệu, xác định khách hàng tiềm năng, đề xuất sản phẩm phù hợp, đồng thời nhận diện nhóm "khách hàng giàu có ẩn" để mở rộng cơ hội phục vụ. Hệ thống phân cụm khách hàng cũng cho phép triển khai các chiến dịch marketing chính xác và hiệu quả. Không chỉ dừng ở cá nhân hóa, VietinBank còn ứng dụng Machine Learning trong quản lý rủi ro, từ phát hiện giao dịch gian lận đến cảnh báo sớm tín dụng, góp phần nâng cao an toàn và tối ưu quản trị.

Bên cạnh đó, AI cũng được tích hợp vào công cụ hỗ trợ nội bộ: VietinBank Genie - trợ lý ảo dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) và Genie Meeting - công cụ hỗ trợ xuất bản, tóm tắt biên bản họp.

VietinBank Genie được phát triển trên nền tảng Generative AI và dịch vụ Azure OpenAI, có khả năng phân tích dữ liệu nội bộ để giải đáp nhanh các tình huống nghiệp vụ, trích dẫn chính xác văn bản và chính sách. Công cụ này xử lý hàng nghìn câu hỏi mỗi ngày, giúp rút ngắn 95% thời gian tra cứu và giảm 70% thời gian lập biên bản họp. Ngân hàng đang tiếp tục nâng cấp Genie để mở rộng ứng dụng vào dự báo kinh doanh, kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, VietinBank eFAST được phát triển như một "trợ lý số" ứng dụng Big Data và AI, hỗ trợ dự báo xu hướng tài chính, đưa ra gợi ý tối ưu dòng tiền. Nền tảng này còn tăng cường bảo mật nhờ Machine Learning, giúp phát hiện giao dịch bất thường và cảnh báo rủi ro kịp thời, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Ngân hàng phát triển các nền tảng ứng dụng công nghệ phục vụ khách hàng. Ảnh: VietinBank

Xây dựng văn hóa dữ liệu và nhân lực số

Song song đầu tư công nghệ, VietinBank chú trọng phát triển năng lực số và văn hóa dữ liệu. Ngân hàng đã tổ chức 66 lớp đào tạo với hơn 2,6 triệu lượt học trực tuyến; 100% lãnh đạo và 99,3% nhân viên hoàn thành chứng chỉ AI. Đội ngũ nhân sự công nghệ tăng 50%, tập trung vào các vị trí then chốt và thu hút chuyên gia AI, Machine Learning, dữ liệu để đảm bảo nguồn lực triển khai chiến lược dài hạn.

Với tư duy đổi mới, nền tảng dữ liệu vững chắc và định hướng công nghệ rõ ràng, VietinBank từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu. Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục đầu tư vào dữ liệu, AI và mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ lớn, tạo động lực bứt phá và khẳng định vị thế tiên phong trong ngành.

Minh Ngọc