Chỉ vì cách đặt tên nick, tôi đã 'loại' một người đàn ông

Tôi 41 tuổi, chưa từng lập gia đình, công việc ổn định, thu nhập đủ sống. Tôi có căn hộ riêng và được nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn. Vì công việc và môi trường sống khá khép kín nên tôi quyết định đăng bài lên mục Hẹn hò với mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Sau đó, tôi nhận được một thư làm quen từ người đàn ông tự giới thiệu 48 tuổi, tên Tùng. Anh để lại số zalo để tiện trao đổi. Tuy nhiên, khi tôi kết nối thì thấy nickname là một cái tên nước ngoài vô nghĩa, không liên quan gì đến tên thật. Địa chỉ email anh cung cấp cũng là một chuỗi chữ cái khó hiểu, không mang dấu hiệu nhận diện cá nhân nào. Tôi phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy mất thiện cảm ngay lập tức.

Trong suy nghĩ của tôi, một người đàn ông 48 tuổi, nếu đã có công việc và vị trí ổn định, khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, cách thể hiện cũng nên rõ ràng, đĩnh đạc, ít nhất là dùng tên thật hoặc một cái tên liên quan đến mình. Việc dùng nickname và email "vô danh" khiến tôi có cảm giác thiếu minh bạch, thậm chí hơi khó chịu. Tôi đã dừng lại và không tiếp tục câu chuyện. Sau đó tôi cũng tự hỏi: liệu mình có đang quá khắt khe không? Có phải tôi đang đặt tiêu chuẩn quá cao chỉ vì một chi tiết nhỏ? Hay cảm giác ban đầu ấy thực sự đáng tin?

Tôi hiểu có thể có nhiều lý do: có người dùng nick từ thời trẻ và không đổi, có người muốn giữ sự riêng tư, có người đơn giản không để ý đến những điều đó. Với tôi, ở độ tuổi ngoài 40, khi tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, tôi cần sự rõ ràng và cảm giác an tâm ngay từ đầu. Rất mong nhận được góc nhìn đa chiều từ độc giả. Liệu tôi đang quá khó tính hay đó chỉ là sự cẩn trọng cần thiết ở tuổi này?

Quỳnh Hoa