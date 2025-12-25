Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 14 ngày

TP HCMSở Giáo dục đề xuất lịch nghỉ Tết Bính Ngọ là 11 ngày, song cho phép hiệu trưởng linh động kéo dài đến hai tuần, nếu đảm bảo chương trình.

Ngày 15/12, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã đề xuất UBND về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, các trường cho học sinh nghỉ từ ngày 12-22/2/2026, tức từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng. Với lịch này, học sinh có 11 ngày nghỉ liên tục.

Phương án này tương tự dự kiến trước đó. Điểm mới là hiệu trưởng có thể linh hoạt cho học sinh nghỉ tối đa 14 ngày (gồm thứ 7, chủ nhật), nếu đảm bảo chất lượng, tiến độ giáo dục.

Cô trò trường THCS Trần Huy Liệu, TP HCM, trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Lệ Nguyễn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần thực học. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5.

Đến nay, khoảng 5 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết 2026 cho học sinh, chủ yếu từ 11 đến 13 ngày. Riêng Hà Nội tối đa là 9 ngày.

Lệ Nguyễn