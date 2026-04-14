4 trường chuyên ở TP HCM tuyển hơn 2.300 học sinh lớp 10

4 trường THPT chuyên ở TP HCM cùng tuyển sinh trên toàn quốc với hơn 2.300 chỉ tiêu, tăng 105 so với năm ngoái.

Ngày 14/4, cô Nguyễn Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết dự kiến tuyển 805 học sinh lớp 10, như mọi năm. Đây là trường chuyên có quy mô tuyển sinh lớn nhất thành phố.

Tương tự, trường chuyên Trần Đại Nghĩa cũng giữ nguyên chỉ tiêu, với 525 học sinh.

Trong khi đó, trường THPT chuyên Hùng Vương, khu vực Bình Dương, dự kiến mở lớp tiếng Nhật với 35 học sinh, nâng tổng chỉ tiêu lên 455 em. Còn THPT chuyên Lê Quý Đôn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tăng 70 suất học lớp 10 do mở lớp chuyên Sử, Địa. Tổng chỉ tiêu là 525 học sinh.

Chỉ tiêu lớp 10 của 4 trường chuyên ở TP HCM năm 2026 như sau:

Môn chuyên THPT chuyên Lê Hồng Phong THPT chuyên Trần Đại Nghĩa THPT chuyên Hùng Vương THPT chuyên Lê Quý Đôn Toán 105 70 70 105 Vật lý 70 35 35 70 Hóa học 70 70 35 70 Sinh học 70 35 35 35 Tin học 70 35 35 35 Ngữ văn 70 35 35 35 Lịch sử 35 35 35 35 Địa lý 35 35 35 35 Tiếng Anh 105 105 105 105 Tiếng Anh đề án 5695 70 70 Pháp 35 Trung 35 Nhật 35 35

Kỳ thi lớp 10 công lập của TP HCM sẽ diễn ra ngày 1-2/6. Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên phải thi 4 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) và bài thi môn chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đại trà, cộng môn chuyên hệ số 2.

Học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến, từ 22 đến 28/4. Những thí sinh ở ngoài TP HCM nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Các em được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, bao gồm 3 nguyện vọng thường, 2 chuyên và 3 tích hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 ở từng trường, chậm nhất ngày 4/5, học sinh có thể điều chỉnh trong khoảng 4-8/5.

Thí sinh dự thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi THPT Trưng Vương, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn