Trường chuyên Sư phạm tăng chỉ tiêu lớp 10

Trường chuyên Sư phạm tuyển 490 học sinh lớp 10, tăng 70 so với năm ngoái, do hai lớp chuyên Vật lý, Tin học lấy gấp đôi.

Theo thông báo hôm 21/3 của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội, 6 khối chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh đều tuyển 70 học sinh mỗi khối; chỉ Địa lý và Sinh học tuyển 35 em. Top 10 học sinh điểm cao nhất mỗi môn được trao học bổng.

Thí sinh phải làm bốn bài thi, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên trong hai ngày 4-5/6. Đăng ký lớp chuyên nào, thí sinh làm bài thi môn chuyên đó, trừ Tin học có thể thay bằng môn Toán.

Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải làm cả bốn bài thi, không môn nào dưới 3,5/10 điểm.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Trường áp dụng ba công thức tính điểm xét tuyển, tương tự năm ngoái.

Một là nhóm thi chuyên Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý, điểm xét tuyển là tổng môn Toán chung cộng môn chuyên nhân hệ số hai. Điểm Văn và Tiếng Anh chung chỉ là điều kiện, không tính vào điểm xét.

Nhóm đăng ký lớp chuyên Ngữ văn, điểm xét là tổng môn Văn chung và Văn chuyên nhân hệ số hai. Với học sinh thi chuyên Tiếng Anh, điểm xét là tổng môn Tiếng Anh chung và Tiếng Anh chuyên nhân hệ số hai.

Thí sinh không được cộng điểm ưu tiên, được xét theo từng lớp chuyên, lấy từ cao xuống thấp. Riêng lớp chuyên Địa lý, trường dự kiến dành 50% chỉ tiêu cho những em đăng ký lớp chuyên này, còn lại dành cho nhóm đăng ký chuyên khác nhưng không đỗ.

Lệ phí thi là 700.000 đồng. Học phí dự kiến là 3,4 triệu đồng một tháng, tăng 200.000.

Năm ngoái, kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Sư phạm có hơn 5.700 học sinh, đến từ nhiều tỉnh, thành. Đây là một trong 8 trường chuyên ở Hà Nội, cũng đông thí sinh tham dự nhất.

Lớp chuyên Tin (thi bằng Toán), Văn, Anh cùng lấy 21/30 điểm, cao nhất trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, còn thấp nhất là lớp Tin (thi bằng Tin) với 17 điểm.

Thanh Hằng