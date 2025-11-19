Chi tiết các mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến

Tôi nghe nói một số nhóm bệnh nhân đặc thù như người cao tuổi hoặc trẻ em sẽ có hệ số hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến khác với những nhóm bệnh nhân còn lại.

Vậy xin được giải đáp chi tiết mức bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến để tôi và người thân có cơ sở đối chiếu, cân nhắc và lựa chọn cho phù hợp.

Độc giả Trần Ánh

Mức hưởng Bảo hiểm y tế đúng cấp, trái cấp được quy định chi tiết tại Điều 12, Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2024.

Khi khám chữa bệnh đúng tuyến, mức hưởng bảo hiểm y tế dao động 80-100%

1. Hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh với các trường hợp và nhóm bệnh nhân:

- Chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện là 2,34 triệu đồng)

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, bao gồm:

+ Trạm y tế;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình;

+ Trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y;

+ Trung tâm Y tế khu vực có hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là phòng khám;

+ Y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong quân đội, công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

+ Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại phòng khám đa khoa khu vực;

Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, tháng 4/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

- Sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam;

- Học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài;

- Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Dân quân thường trực;

- Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh;

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định của pháp luật có liên quan; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội;

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

- Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm của những lần đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 3, các điểm a, b, c, đ và e khoản 4, khoản 5 Điều 22, Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2024 lớn hơn 6 lần mức tham chiếu.

2. Hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh đối nhóm bệnh nhân:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Thân nhân của người có công với cách mạng, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng khác hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và cá nhân có liên quan theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trừ thân nhân của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ;

3. Các nhóm bệnh nhân còn lại được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Lưu ý: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng mức hưởng theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

