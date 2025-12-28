Chi tiền tỷ tặng sinh viên áo blouse cao cấp, Y Hà Nội gây 'sốt'

Lần đầu tiên, gần 9.000 sinh viên Đại học Y Hà Nội được tặng áo blouse trắng thiết kế riêng, tạo nên làn sóng thích thú trong cộng đồng học Y khoa.

Ngày 28/12, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, cho biết đây như một món quà chúc mừng năm mới và khích lệ tinh thần học tập của sinh viên, nhất là các em năm thứ nhất.

Mấy ngày qua, thông tin được tặng áo blouse trắng gây "sốt" trên các diễn đàn của sinh viên trường Y, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Đa số bày tỏ thích thú, mong đợi món quà.

Theo GS Tú, mẫu áo này là kết quả từ cuộc thi thiết kế dành riêng cho sinh viên trường. Sau khi chọn được giải nhất, các thầy cô đã góp ý, điều chỉnh để mẫu áo vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tuân thủ quy định của Bộ Y tế về trang phục.

"Áo được may bằng chất liệu tốt nhất, gắn logo", ông Tú nói. Theo hiệu trưởng Y Hà Nội, trường tặng áo cho sinh viên để đảm bảo sự thống nhất về đồng phục, chuyên nghiệp, mang bản sắc và thương hiệu riêng. Tổng chi phí khoảng 3 tỷ đồng.

"Tấm áo blouse như món quà mang theo niềm tin, hy vọng của thầy cô", ông Tú nói, nhắc nhở người học về sự tự hào, gìn giữ và vun đắp giá trị truyền thống, cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với ngôi trường y khoa lâu đời nhất Việt Nam.

Mẫu áo tặng được chia thành hai loại: hệ bác sĩ và hệ cử nhân. Sinh viên đăng ký nhận áo đến ngày 4/1, không phải đóng bất kỳ khoản phí nào.

Theo quy định của trường Đại học Y Hà Nội, sinh viên phải mặc quần áo blouse khi học tại phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, hoặc đi thực tế cộng đồng.

Nguyễn Thị Minh Phương, sinh viên năm thứ 5 ngành Y khoa, cho biết từ năm thứ 4, ngày nào sinh viên cũng phải đi lâm sàng tại viện nên đều phải dùng áo blouse. Nữ sinh thấy trường tặng áo blouse mang dấu ấn riêng là rất thiết thực.

"Em và các bạn đều bất ngờ và phấn khởi khi nhận được thông báo, cũng tò mò vì chưa biết mẫu áo khi đến tay sẽ như thế nào", Minh Phương nói. "Tặng áo thời điểm này cũng cho chúng em cảm giác được trường tặng quà Tết sớm".

Sinh viên Đại học Y Hà Nội trong chương trình tình nguyện y học cộng đồng ở Nghệ An hồi tháng 11/2024. Ảnh: HMU Xpress

Đại học Y Hà Nội có lịch sử hơn 120 năm, là trường hàng đầu đào tạo khối ngành sức khỏe của cả nước. Trường tuyển sinh khoảng 1.700 sinh viên mỗi năm. Năm nay, trong lần đầu tham gia bảng xếp hạng thế giới của Times Higher Education (THE), trường lọt top 1.000.

Ngoài áo blouse, trường Đại học Y Hà Nội có đồng phục truyền thống gồm áo mùa hè, mùa đông và trang phục thể thao, sử dụng trong các sự kiện do trường tổ chức hoặc các hoạt động tập trung ở bên ngoài.

Các đồng phục này nổi bật với logo hoặc tên viết tắt của trường - HMU cùng khẩu hiệu "Học tốt - Mơ nhiều - Yêu say đắm" - câu nói nổi tiếng của PGS.BS Tôn Thất Bách, nguyên Hiệu trưởng trường.

Dương Tâm