Chi tiền triệu tân trang điện thoại đón Tết

Thay vì mua smartphone mới, một số người tìm đến dịch vụ thay vỏ, thay pin hoặc sắm ốp giá từ vài chục đến hơn triệu đồng để chơi Tết.

Thành Minh, 28 tuổi ở TP HCM, đang dùng iPhone 12 Pro xanh đậm. Máy vẫn hoạt động tốt, nhưng dùng lâu nên nhàm chán. Ngoài ra, do bắt đầu bán hàng online, anh quan tâm nhiều hơn đến vấn đề phong thủy và quyết định bỏ ra 2,1 triệu đồng để độ vỏ máy thành iPhone 14 Pro màu bạc cho "hợp mệnh".

Trong khi đó, Thu Uyên, 28 tuổi, nhân viên văn phòng ở Đà Nẵng, vừa mua một lúc ba ốp lưng in hình Pikachu cách điệu con mèo để dùng trong Tết. Uyên cho biết giá mỗi ốp chỉ khoảng 100 nghìn đồng nên cũng không quá tốn kém cho thú chơi này.

Đại diện một cửa hàng online chuyên bán phụ kiện điện thoại cho biết năm nay ốp lưng in hình mèo chiêu tài đặc biệt đắt khách. Có ngày cửa hàng nhận được hàng nghìn đơn. Ngoài ra, một số mẫu cách điệu Pokemon độc lạ cũng được săn lùng. Những mẫu ốp lưng Tết về cơ bản không khác biệt về chất liệu so với các model cũ, trừ màu sắc và họa tiết, nhưng giá trung bình mỗi chiếc tăng khoảng vài chục nghìn đồng.

Ốp lưng Pikachu cách điệu mèo. Ảnh: Vinh Trần

Ở phân khúc cao cấp hơn, ốp lưng độc lạ giá tiền triệu cũng được ưa chuộng. Bà Hằng Đặng, đại diện HD Accessory, cho biết trào lưu chơi phụ kiện của người Việt năm nay là theo phong cách "nothing phone". Ốp lưng in chip, bo mạch... như Spigen Zero One luôn nằm trong danh sách bán chạy dù giá cao, lên đến 1,5 triệu đồng.

Một số phụ kiện như sạc dự phòng theo "trend" màu tím cũng đang có doanh số tốt. "Dù thị trường chung bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, ngành hàng phụ kiện vẫn tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái", bà Hằng nói.

Bên cạnh phụ kiện, việc tân trang điện thoại cũng tăng mạnh dịp cận Tết. Ông Đỗ Nguyễn Tấn Trạng, đại diện hệ thống sửa chữa Viện Di Động, cho biết nhu cầu sửa chữa điện thoại những ngày cuối năm tăng 10% so với tháng trước và 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, đại diện hệ thống Điện Thoại Vui khẳng định trong hai tuần qua, nhu cầu sửa chữa điện thoại, máy tính đang bùng nổ. Đa số sửa sang điện thoại trước khi về quê, đi du lịch hoặc đem thiết bị cũ về cho người thân. "Khung giờ tan tầm là lúc nhiều khách hàng tranh thủ ghé sửa, khiến cửa hàng thường xuyên quá tải", người này nói.

Khách hàng chờ sửa chữa tại một trung tâm bảo hành chính hãng Apple, tại TP HCM. Ảnh: Sang Dương

Theo các hệ thống sửa chữa điện thoại lớn, người dùng iPhone tân trang điện thoại nhiều hơn so với Android, tỷ lệ là 6/4. Các dịch vụ được tìm đến nhiều là thay pin, ép kính, thay vỏ.

Do đi chơi, di chuyển cả ngày trong dịp Tết, vấn đề pin được đặc biệt quan tâm. Một số trung tâm bảo hành chính hãng của Apple tại Việt Nam xác nhận lượng khách đến thay pin giai đoạn này đang tăng mạnh, chủ yếu ở các mẫu iPhone 12 Pro Max. Trên thị trường, dịch vụ đổi pin cho smartphone có giá từ 400 nghìn đến vài triệu đồng, tùy model.

Theo ông Tấn Trạng, năm nay không xảy ra tình trạng thiếu hụt linh kiện do chuỗi cung ứng đã ổn định, chỉ có một số dòng điện thoại lâu đời mới bị hết linh kiện thay thế. Sau ngày 27 Âm lịch, thị trường sẽ hạ nhiệt dần. Do đó nhiều cửa hàng đang phải tăng ca làm việc.

Khương Nha