Hòa Minzy hòa giọng cùng hơn 30.000 khán giả

Hòa Minzy hát Nỗi đau giữa hòa bình, ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nói về hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ trong chiến tranh.
Nỗi đau giữa thời bình là nhạc phim Mưa đỏ, tác phẩm nói về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết khi viết Viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh đã vô tình không nhắc đến những bà mẹ Việt Nam anh hùng, nên muốn dành riêng một tác phẩm để tri ân họ.
Sau đó, cô tiếp tục thể hiện bài Quê hương với cách hát giản dị, mộc mạc, được nhiều fan hưởng ứng.
Tiết mục của ca sĩ Hòa Minzy. Video: Anh Phú
Đêm nghệ thuật tối 17/8 ở quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút khoảng 30.000 khán giả. Sự kiện mở màn lúc 20h10, với ca khúc Việt Nam trong tôi là (Yến Lê sáng tác), Hà An Huy, Dương Hoàng Yến thể hiện cùng 500 diễn viên múa. Mỗi khi tới đoạn điệp khúc "Máu đỏ, da vàng, tôi là người Việt Nam", "biển" người hòa giọng cùng các nghệ sĩ trên sân khấu.
Trước đêm diễn vài tiếng, hàng dài người đến sớm xếp hàng chờ xem concert.
Ở phần một mang tên Nguồn cội, ban tổ chức dùng công nghệ visual LED gợi nhắc các hình ảnh huyền sử như truyền thuyết Con rồng cháu Tiên, thời đại dựng nước của các vua Hùng cho đến những cuộc đấu tranh từ 1.000 năm Bắc thuộc, các triều đại phong kiến Việt Nam, thời kỳ Pháp thuộc và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Cuối phần này, ban tổ chức phát lại băng tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.
Ca sĩ Tùng Dương hát Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao) cùng 200 nghệ sĩ của dàn hợp xướng. Dưới khán đài, 30.000 khán giả hòa giọng, cùng tạo nên không khí hào hùng.
Phần âm nhạc khắc họa ý chí, sự kiên cường của con người Việt Nam qua những thăng trầm lịch sử. Nghệ sĩ Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Tiến Hưng hát Người chiến sĩ ấy (nhạc sĩ Phạm Tuyên), Dáng đứng Việt Nam (nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ), ca ngợi những anh hùng hy sinh vì độc lập, tự do.
Ở phần hai mang tên Một Việt Nam - triệu trái tim, chương trình mang đến các giai điệu đặc trưng gắn với từng địa phương. "Sao Mai" Huyền Trang và Hà An Huy - quán quân Vietnam Idol 2023 - song ca Tình ca Tây Bắc (nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh).
Oplus, Tiến Hưng, Đinh Thành Lê hát Hồ trên núi. Ca khúc được nhạc sĩ Phó Đức Phương viết năm 1977, lấy cảm hứng từ hồ Cấm Sơn (tỉnh Hà Bắc trước đây). Tác phẩm gợi không khí hăng say lao động tại miền Bắc những ngày kiến thiết chủ nghĩa xã hội.
Ca sĩ Ram C và rapper Tiêu Minh Phụng được khán giả cổ vũ khi hát, rap dân ca ba miền.
Âm nhạc được đẩy tiết tấu, tươi mới và trẻ trung hơn trong phần cuối - Tự hào là người Việt Nam. Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc hát Hello Vietnam (nhạc sĩ Marc Lavoine), Em trong mắt tôi (nhạc sĩ Nguyễn Cường).
Nhóm nhạc Bức Tường biểu diễn Khám phá, Đường đến ngày vinh quang, nói về khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.
Miền Trung nắng gió, Tây Nguyên đại ngàn, miền Nam thân thương được gợi nhắc qua loạt ca khúc Mô tê răng rứa (nhạc sĩ Nguyễn Chương), Lửa thiêng cao nguyên (nhạc sĩ Y Garia), Bài ca đất phương Nam (tác giả Lưu Nhất Vũ, Lê Giang). Ở phần kết, ca sĩ Tùng Dương, Dương Hoàng Yến và tập thể nghệ sĩ hát Nối vòng tay lớn (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).
Đêm diễn ghi điểm ở khâu dàn dựng, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và âm thanh, ánh sáng, vũ đạo. Mỗi tiết mục huy động hàng trăm vũ công.
30.000 khán giả liên tục vẫy cờ, hòa giọng hát theo các ca khúc. Ở phần cuối, khi ban tổ chức bắn pháo hoa trong khoảng 15 phút, họ đồng loạt đứng dậy, hát theo các ca khúc Nối vòng tay lớn, Như có Bác trong ngày đại thắng (nhạc sĩ Phạm Tuyên).
Đêm nhạc Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương chủ trì. Nhờ hiệu ứng từ các ''concert quốc gia'', gần nhất là chương trình Tổ quốc trong tim (ngày 10/8 ở Mỹ Đình), chương trình được khán giả quan tâm, săn lùng vé do ban tổ chức phát tặng.
Anh Tú hát ca khúc Người là Hồ Chí Minh. Video: Anh Phú
