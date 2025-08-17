Hòa Minzy hòa giọng cùng hơn 30.000 khán giả

Hòa Minzy hát Nỗi đau giữa hòa bình, ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nói về hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ trong chiến tranh.

Nỗi đau giữa thời bình là nhạc phim Mưa đỏ, tác phẩm nói về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết khi viết Viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh đã vô tình không nhắc đến những bà mẹ Việt Nam anh hùng, nên muốn dành riêng một tác phẩm để tri ân họ.

Sau đó, cô tiếp tục thể hiện bài Quê hương với cách hát giản dị, mộc mạc, được nhiều fan hưởng ứng.