Chi tiền thuê 'nam thần' đi chơi, dự tiệc

Không bị ràng buộc tình cảm, nhiều phụ nữ Việt sẵn sàng chi tiền thuê các chàng trai có ngoại hình đẹp tháp tùng dự sinh nhật, đi bar hay dạo phố nhằm tìm kiếm niềm vui.

Cuối tháng 3, trong bữa tiệc đón tuổi 28 của Ngọc Hà ở TP HCM, 5 chàng trai cao 1,8 m, mặc sơ mi trắng ôm hoa tiến vào. Họ nhảy một vũ điệu sôi động và gửi lời chúc tới cô. Để có 20 phút "náo loạn" này, Hà đã chi 7,5 triệu đồng.

"Tôi độc thân và muốn ngày sinh nhật của mình phải thật rực rỡ. Việc thuê các 'nam thần' biểu diễn giúp tôi thành tâm điểm", cô nói. Điều khiến Hà yên tâm chi tiền cho dịch vụ còn khá mới mẻ này là sự cam kết bằng hợp đồng rõ ràng, các "nam thần" chỉ được tương tác ở mức độ cho phép, giữ khoảng cách lịch sự.

Các vũ công biểu diễn tại quán bar ở Hà Nội. Ảnh: M.N

Khác với cách chi tiền triệu cho tiệc riêng, Kiều Trinh, 24 tuổi, ở Hà Nội chọn trải nghiệm ở không gian mở. Sau giờ làm việc, cô thường cùng nhóm bạn đến các quán bar có vũ công nam "sáu múi" biểu diễn. Cô cũng bất ngờ khi nhiều quán cà phê bắt đầu áp dụng mô hình nhân viên nam có ngoại hình bưng bê nước và ngồi chơi game cùng khách.

Dịch vụ mà Ngọc Hà, Kiều Trinh sử dụng có tên "thuê người đồng hành" (renting companions) đang rộ lên khoảng một năm trở lại đây ở các thành phố lớn. Trên TikTok, các video trải nghiệm dịch vụ có sự góp mặt của các mẫu nam (vũ công, người mẫu) thu hút hàng triệu lượt xem. Hashtag #traidepvietnam trở thành từ khóa thịnh hành với hàng trăm clip chia sẻ những khoảnh khắc tương tác giữa khách hàng và nhân sự nam có ngoại hình sáng.

Anh Ngọc Phước, điều hành nhóm cung cấp dịch vụ chở khách dạo phố bằng xe phân khối lớn tại TP HCM, cho biết từ cuối 2025 đến nay mỗi tháng, nhóm nhận hàng nghìn yêu cầu tư vấn qua các nền tảng số. Khách hàng chủ yếu là phụ nữ từ 20-40 tuổi. Với 700.000 đến 1,2 triệu đồng, họ được các chàng trai ngoại hình "như tài tử" chở dạo phố và quay video.

"Thực tế, khách hàng không chỉ mua một chuyến đi, họ mua cảm giác được quan tâm và những thước phim đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội", anh Phước nói.

Dịch vụ thuê "soái ca" motor chở đi dạo phố ở TP HCM. Ảnh: N.P

Tại các tụ điểm giải trí, xu hướng này trở thành chiến lược kinh doanh. Minh Nhật, đại diện truyền thông một quán bar tại Hà Nội, cho biết các sự kiện "Đêm quý cô" (Ladies Night) hiện nay thu hút khách nhờ dàn nhân sự "nam thần" phục vụ rót rượu, tặng hoa, chơi game. Theo đánh giá của quán, việc phụ nữ được chiều chuộng về mặt thị giác và cảm xúc trong một không gian an toàn, văn minh chính là lý do khiến các đêm tiệc này luôn trong tình trạng "cháy bàn".

Thành An, quản lý một vũ đoàn khoảng 40 vũ công nam tại Hà Nội cho biết do nhu cầu thị trường tăng mạnh khiến nhóm kín lịch từ cuối năm 2025 đến hết tháng 4/2026. Nhiều nhà hàng, quán bar đã ký hợp đồng độc quyền hoặc cố định theo khung giờ để giữ chân khách. "Nhu cầu từ các đơn vị kinh doanh tăng đột biến, nhất là vào các dịp lễ. Chúng tôi đang tuyển thêm hơn chục nhân sự mới để đáp ứng thị trường", anh An nói.

Tiêu chuẩn tuyển chọn tập trung vào yếu tố ngoại hình. "Nhân sự phải có chiều cao trên 1,75 mét, gương mặt ưa nhìn, từ 22-28 tuổi và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, khả năng kiềm chế cảm xúc trước những tình huống nhạy cảm", người quản lý cho biết. "Ranh giới giữa giải trí văn minh và biến tướng rất mong manh nếu không giữ được nguyên tắc làm nghề. Các bạn phải biết cách từ chối khéo léo những yêu cầu quá trớn của khách".

Ông Hoàng Hà, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhận định xu hướng này là hệ quả từ sự thay đổi vị thế kinh tế và tư duy của phái nữ. Khi đã tự chủ tài chính, họ sẽ ưu tiên đầu tư cho sức khỏe tinh thần.. "Đây là cuộc trao đổi tự nguyện. Phụ nữ tìm niềm vui để giải tỏa áp lực mà không muốn ràng buộc tình cảm phức tạp. Họ chủ động dùng tiền để mua sự hài lòng", chuyên gia phân tích.

PGS TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định ảnh hưởng từ phim ảnh và truyện ngôn tình đã tạo nên hình mẫu "tổng tài" khó tìm ngoài đời thực. Dịch vụ cho thuê là cách phụ nữ hiện thực hóa giấc mơ trong chốc lát. "Phái nữ đặc biệt Gen Z hiện nay theo chủ nghĩa cá nhân, thích tự do và ưu tiên tận hưởng cuộc sống độc thân chất lượng", ông Trung nói.

Tuy nhiên, dịch vụ này tiềm ẩn rủi ro tâm lý. Ông Hoàng Hà cảnh báo nếu quá lạm dụng để bù đắp khoảng trống, khách hàng dễ mất khả năng kết nối thực tế. Về pháp lý, các chuyên gia lưu ý đây vẫn là "mảng xám", nếu không có hợp đồng chuẩn mực, dịch vụ dễ biến tướng sang hình thức không lành mạnh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trái ngược với sự hào hứng của một số người, Ngọc Ánh, 27 tuổi, ở Hà Nội bày tỏ sự e dè. Cô cho rằng bỏ tiền thuê người lạ đứng cạnh, chăm sóc mình theo giờ mang lại cảm giác ngượng ngùng và không đúng chuẩn mực. Ánh nói sẵn sàng chi tiền mua vé xem thần tượng biểu diễn trên sân khấu lớn, ngắm nhìn họ ở một khoảng cách xa vì ngưỡng mộ nghệ thuật.

Với Ngọc Hà, sau những phút giây náo nhiệt bên các "nam thần", cô vui vẻ trở lại nhịp sống văn phòng. Với cô, 7,5 triệu đồng cho một buổi tối là khoản chi xứng đáng. "Nó không thay thế được tình yêu đời thực, chỉ là niềm vui nhất thời", Hà nói.

Nga Thanh