Chi tiền để đi trộm mía ở Trung Quốc

Nông trại ở tỉnh Tứ Xuyên trở thành điểm đến nổi tiếng khi mở chương trình trải nghiệm cho khách chi tiền để "trộm" mía vào buổi đêm.

Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin về một trang trại mía ở Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đang thu hút sự chú ý khi có chương trình trải nghiệm được coi là phiên bản đời thực của game trực tuyến "Nông trại vui vẻ".

Nông trại này sẽ mở cửa sau khi trời tối, để những người tham gia lẻn vào cắt mía. Những người bị "bắt" sẽ phải trả khoảng 2,2 USD cho mỗi cây mía, trong khi những người "thoát trót lọt" chỉ phải trả khoảng 1,3 USD cho mỗi cây mía.

Thông báo của trang trại cho phép du khách "trộm" mía ở Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Heidoh

Để tăng thêm bầu không khí, trang trại còn có các tình nguyện viên đóng vai trò nhân vật quần chúng cùng với những chú chó hỗ trợ "tuần tra". Đơn vị tổ chức cho biết mục tiêu của nông trại là muốn người chơi được trải nghiệm cảm giác vui, hồi hộp, với mức chi phí phải chăng cũng như thu hút giới trẻ trải nghiệm cuộc sống nông thôn mới lạ.

Trước đó ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, nông dân tên Wang Yonglong cũng mở cửa nông trại để du khách tới trải nghiệm "trộm" mía tương tự. Nhiều người đã đến tham gia, nói rằng hoạt động này là "giấc mơ thời thơ ấu".

Các nông dân chia sẻ trải nghiệm "trộm" mía này hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng, họ nhấn mạnh không cần giám sát chặt chẽ vì du khách tôn trọng quy định. Nhiều người đánh giá rằng hoạt động này thu hút vì đem tới cảm giác vui vẻ, nghịch ngợm. Đối với nhiều cư dân thành thị, điều này cũng giúp họ có khoảng thời gian thoát khỏi lối sống thành phố và có cơ hội kết nối với thiên nhiên.

Ngọc Ánh (Theo Heidoh, Yahoo News)