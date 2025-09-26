Chi tiền cưa chân để được thấp đi

AnhAmber Berrington chi 20.000 USD sang Thổ Nhĩ Kỳ phẫu thuật cắt xương đùi để thấp đi 4 cm vì luôn mặc cảm "là phụ nữ mà cao 1,73 m".

Amber, 30 tuổi, kỹ thuật viên nha khoa ở Anh, luôn có cảm giác như "người khổng lồ" giữa bạn bè. "Tôi chỉ khao khát được lùn đi như mọi người", cô nói.

Amber tìm thấy một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ chuyên phẫu thuật thu gọn chiều cao. Phương pháp của họ là cắt một đoạn xương đùi, sau đó nối lại và cố định bằng thanh kim loại. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân mất nhiều tháng mới có thể đi lại bình thường.

Tháng 7/2023, Amber bay đến Istanbul, phẫu thuật và thấp đi hơn 4 cm. "Nhiều người thấy việc này thật điên rồ, nhưng chiều cao đã định hình cả cuộc đời tôi. Giờ đây, tôi không còn phải bận tâm về nó nữa", cô nói.

Một số người mặc cảm vì chiều cao đã phẫu thuật "cắt xương" để được thấp hơn. Ảnh minh họa: Shutterstock

Amber là một trong 10 bệnh nhân đã phẫu thuật tại bệnh viện Height Reduction (Giảm chiều cao), do doanh nhân Ibrahim Algan thành lập. Bảy năm trước, ông Algan từng mở phòng khám Wanna Be Taller (Muốn cao hơn), chuyên kéo dài chân. Ông cho biết ban đầu đã phớt lờ các yêu cầu "thu gọn chân" vì chưa ai làm, nhưng quyết định thử khi nhu cầu tăng lên.

Phẫu thuật kéo dài chân đã phổ biến trong những năm gần đây, nhưng thu gọn chân vẫn còn mới mẻ. Theo Algan, sự tiến bộ của công nghệ và ảnh hưởng của mạng xã hội khiến ngoại hình được coi trọng hơn, thúc đẩy nhu cầu cho cả hai loại hình này.

Quá trình hồi phục của Amber vô cùng gian nan. Cô mô tả cơn đau sau ca mổ là "tột cùng", gần như bất động trong ba ngày đầu và từng ngất xỉu vì đau khi tập đi. Mất 9 tháng vật lý trị liệu và một ca mổ thứ hai ở Mỹ để tháo thanh kim loại, Amber mới có thể đi lại bình thường.

Nhưng dường như không ai nhận ra sự thay đổi của cô, kể cả cha mẹ, bạn bè. "Tôi không biết có phải vì họ không tin rằng tôi có thể làm mình thấp đi hay không, nhưng không một ai nói gì cả", Amber nói.

Andreas Lundqvist, 33 tuổi, quản lý kho ở Thụy Điển, cũng có trải nghiệm tương tự sau khi chi tiền giảm chiều cao từ 1,96 m xuống 1,91 m. "Điều buồn cười là không ai nhận thấy. Tôi vẫn là một người cao lớn trong mắt họ", Andreas nói.

Giống Amber, Andreas mặc cảm về chiều cao từ khi còn trẻ. Dù xã hội thường coi cao lớn là lợi thế ở nam giới, anh lại luôn ám ảnh mình "hơi quá cao" và được chẩn đoán mắc chứng mặc cảm ngoại hình (body dysmorphia). Cuộc phẫu thuật đau đớn nhưng giúp anh giải tỏa gánh nặng tâm lý. "Tôi không hối hận, nhưng mọi người cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định", anh nói.

Tiến sĩ Kevin Debiparshad, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình tại Las Vegas (Mỹ), nhận thấy sự gia tăng các yêu cầu phẫu thuật thu gọn chân. Ông cho rằng đây là thủ thuật "khó hơn nhiều" so với kéo dài chân.

"Phải rất cẩn thận về độ dài xương được cắt bỏ. Nếu lấy đi quá nhiều, cơ bắp sẽ yếu đi và việc vận động rất khó khăn", ông giải thích và cho biết 6 cm là giới hạn tối đa.

Dù vậy, Amber thừa nhận cô sẽ không khuyến khích người khác làm theo mình. "Nghĩ về chi phí và thời gian hồi phục, tôi không chắc mình có làm lại hay không", cô nói.

Minh Phương (Theo Dailymail)