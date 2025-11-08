Chi tiền cho bạn trai ăn học 6 năm, tôi đòi thế nào?

Sáu năm yêu nhau, chúng tôi được cha mẹ ủng hộ, chỉ đợi anh sự nghiệp ổn định sẽ cưới nhưng điều đó đã không xảy ra nên tôi muốn tư vấn luật sư để đòi lại tiền.

Anh quê tỉnh xa, học đại học trên thành phố. Những năm đầu, anh chưa có thu nhập nên phần lớn chi phí sinh hoạt, học phí... nên tôi đều lo liệu. Tôi hơn tuổi, kinh doanh, thu nhập không quá cao nhưng cố gắng chắt chiu, ưu tiên lo cho bạn trai học lên thạc sĩ. Tôi tin "đầu tư cho chồng tương lai" là điều xứng đáng.

Ra trường, anh xin được việc nhưng thu nhập không đáng kể. Tôi tiếp tục hỗ trợ mua cho anh chiếc xe máy để tiện đi làm, rồi đưa thêm một khoản để anh đầu tư thiết bị nghiên cứu, khởi nghiệp. Thời điểm đó, không ai nghĩ đến chuyện giấy tờ vay mượn. Gia đình hai bên đều coi như sớm muộn cũng thành thông gia.

Dần dà, công việc của anh thuận lợi, bắt đầu có thu nhập tốt, nói chuyện tự tin hơn, ăn mặc chỉn chu hơn. Tôi nghĩ thời điểm cưới đã gần nhưng khi bàn chuyện chốt ngày, anh bắt đầu né tránh.

Rồi một ngày, tôi vô tình phát hiện tin nhắn tình cảm của anh ta với một cô gái khác. Khi tôi hỏi, anh thừa nhận đã "có cảm xúc mới" và muốn chia tay.

Xác định anh đã cạn tình, tôi yêu cầu hoàn trả số tiền đã bỏ ra suốt nhiều năm. Tôi nói: "Tôi hỗ trợ anh vì xác định sẽ là chồng. Bây giờ không cưới nữa, đương nhiên anh phải trả".

Anh đáp: "Xác định là vay nợ thì phải có giấy vay, chữ ký, công chứng. Cô tự đưa, tôi đâu yêu cầu. Giờ đòi lại thì khác gì làm khó nhau".

Những năm tháng thanh xuân, tin tưởng, hy sinh của tôi giờ bỗng biến thành bị lợi dụng. Xin hỏi, giờ tôi muốn anh hoàn trả lại tiền này thì phải làm thế nào khi hầu như chẳng có bằng chứng, giấy tờ gì.

Tôi xin được luật sư tư vấn pháp lý trong câu chuyện của mình.

Độc giả Thanh Thảo

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn