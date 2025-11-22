Chị Ronaldo: 'Em tôi gánh vác Bồ Đào Nha 20 năm'

Bồ Đào NhaKatia Aveiro dùng từ "phản bội" và "đạo đức giả" để đáp trả những người đồng hương đang chỉ trích Cristiano Ronaldo.

"Các người là những kẻ đạo đức giả", Katia viết trên Instagram hôm 21/11. "Các người làm như Cristiano vừa tuyên bố ngày tận thế vậy. Thật đáng xấu hổ. Khi Cristiano làm điều gì đó không đúng với kịch bản, các người liền làm loạn".

Katia bên con trai và Ronaldo trong một bữa tiệc. Ảnh: Instagram / Katia Aveiro

Chị Ronaldo cũng so sánh việc những người đồng hương chỉ trích em trai với việc Judas phản bội Chúa Jesus, một câu chuyện lịch sử của đạo Thiên Chúa. Cô cáo buộc họ vô ơn sau những gì Ronaldo đem lại cho bóng đá Bồ Đào Nha.

"Em tôi đã gánh vác Bồ Đào Nha 20 năm", Katia viết thêm. "Đất nước tôi, thật không may, vì có quá nhiều kẻ cứ như Judas vậy. Khác biệt là lý do em tôi có được vị trí hiện tại. Ronaldo vươn lên đỉnh cao vì khác biệt. Bạn biết đấy, đỉnh thế giới".

Katia phản ứng sau khi nhiều CĐV Bồ Đào Nha chỉ trích Ronaldo trên mạng xã hội. Một số người cho rằng Ronaldo có mối quan hệ quá thân thiết với thái tử Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, người được cho là thủ phạm sát hại nhà báo Jamal Khashoggi bảy năm trước. Việc CR7 quảng bá cho World Cup 2034 cũng trở thành mục tiêu chỉ trích. FIFA từng gây tranh cãi về vấn đề nhân quyền khi trao quyền đăng cai giải đấu này cho Arab Saudi. Tiền đạo 40 tuổi còn trở thành đề tài đàm tiếu vì sự ngưỡng mộ anh dành cho Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Trước đó, Ronaldo vừa tham gia phái đoàn tháp tùng Mohammed Bin Salman trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Tại đây, anh được Tổng thống Donald Trump chào đón và ca ngợi hết lời.

Ronaldo (giữa) và bạn gái Georgina được Tổng thống Mỹ, Donald Trump (phải) chào đón tại Nhà Trắng hôm 19/11. Ảnh: PA

Ronaldo thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003, chơi 226 trận và ghi 143 bàn. Hai thống kê này đều là kỷ lục trên đấu trường quốc tế. Anh góp công giúp đội vô địch Euro 2016, danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của Bồ Đào Nha, và hai lần đăng quang ở Nations League.

Ronaldo cũng đem lại sự tự hào cho bóng đá Bồ Đào Nha khi lập kỷ lục ghi 953 bàn, giành 5 Quả Bóng Vàng, 4 Giày vàng châu Âu, 5 Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga và hai Serie A.

