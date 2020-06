Chi Pu, Trọng Hiếu biểu diễn trong đêm khai mạc VM Quy Nhơn

Hai ca sĩ sẽ thể hiện loạt hit trong đêm khai mạc giải chạy VM Quy Nhơn 2020, ngày 25/7, để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên.

Theo đó, Chi Pu sẽ trình diễn những ca khúc được giới trẻ yêu thích như Đóa hoa hồng, Talk to me... và một sáng tác mới ra mắt đạt gần 20 triệu view trên YouTube - Cung đàn vỡ đôi. Người đẹp mong muốn mang đến một đêm khởi động thật vui vẻ, phấn khởi để truyền cảm hứng tập luyện cho mọi người.

Ra mắt MV Cung đàn vỡ đôi sau thời gian dài trì hoãn vì Covid-19, Chi Pu nhận được nhiều lời khen của khán giả vì sự tiến bộ trong giọng hát cũng như việc đầu tư kỹ lưỡng cho sản phẩm mới.

Trọng Hiếu cũng thể hiện những ca khúc dễ thương về tình yêu như: Ông trời để lạc em ở đây, Anh đổ em rồi đấy... Ngoài ra, nam ca sĩ còn tham gia đường chạy 5 km. Anh tiết lộ muốn cùng các vận động viên nâng cao tinh thần thể dục - thể thao, tăng cường sức khỏe cho mọi người dân.

Bên cạnh Chi Pu và Trọng Hiếu, đêm khai mạc giải chạy VM Quy Nhơn còn có sự xuất hiện của DJ Vince và ban nhạc On The Radio. DJ Vince sẽ mở màn chương trình bằng một tiết mục sôi động.

Trọng Hiếu tham gia giải chạy với mong muốn truyền cảm hứng tập luyện cho mọi người.

Tiếp nối thành công của giải VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019, sự kiện năm nay do Báo VnExpress và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức, sẽ khởi tranh vào ngày 26/7 với bốn cự ly 5km, 10km, bán marathon (21km) và full marathon (42km). Nhiều thông tin chi tiết về chương trình đã được công bố tại họp báo diễn ra chiều 24/6.

Với thông điệp "Run with the Sea & Sun", giải khuyến khích các runner sau thời gian dài "treo giày" do Covid-19, truyền cảm hứng tập luyện, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. VnExpress Marathon Quy Nhơn năm thứ hai có nhiều cải tiến về công tác tổ chức, an toàn cho vận động viên, cung đường chạy thay đổi với nhiều trải nghiệm thú vị.

Thông qua những cung đường đẹp thiết kế và cố vấn bởi các vận động viên chuyên nghiệp, giải chạy còn giúp quảng bá mảnh đất Quy Nhơn tới người dân cả nước trong thời gian kích cầu du lịch nội địa. Diễn ra vào dịp học sinh nghỉ hè, sự kiện cũng là dịp các gia đình có kỳ nghỉ kết hợp thể thao, du lịch ý nghĩa trước khi bắt đầu năm học mới.

DJ Vince sẽ khuấy động chương trình với tiết mục mở màn sôi động.

Công tác an toàn về y tế và an ninh cũng là yếu tố mà ban tổ chức quan tâm ngay từ những ngày đầu lên kế hoạch. Theo đại diện ban tổ chức, năm nay ngoài việc cải tổ luồng lưu thông của phương tiện, giải chạy cũng bố trí đội pacer chuyên nghiệp cho các cự ly, dọc các cung đường trang bị nước, điện giải, hoa quả, mút lạnh và nước dội. Ban tổ chức cũng mời đến đội ngũ y tế, trong đó có các bác sĩ có chuyên môn về các chấn thương thể thao. Ngoài ra các thành viên ban tổ chức đều được đào tạo về sơ cấp cứu, phục vụ cho vận động viên.

Để chương trình diễn ra trọn vẹn, bên cạnh đội ngũ tổ chức của báo điện tử, VnExpress Marathon Quy Nhơn có sự phối hợp của chính quyền và các đơn vị đồng hành. Năm nay sự kiện tiếp tục nhận hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Định.

VnExpress Marathon còn có sự tham gia của TH True Water (nhà tài trợ bạc), Ngân hàng Bắc Á (nhà tài trợ bạc), Sunplay (nhà tài trợ đồng), Play Nutrition, Hitsamisu, Tissot, Newton, Tiger Balm, Revive, Vian Travel, IRace.

Vũ Chi