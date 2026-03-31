Chi Pu: 'Tôi lì và nhiều tham vọng'

Ca sĩ Chi Pu nói 17 năm vào showbiz, cô giữ được sự tự tin làm nghề lẫn tham vọng phát triển bản thân nhờ tính cách "lì đòn".

Ngày 30/3, cô giới thiệu công ty giải trí do mình đứng đầu sau hơn một năm chuẩn bị. Cô vào showbiz bắt đầu từ danh xưng hot girl, rồi đến diễn viên, ca sĩ, từng được một đơn vị quản lý. "Mỗi giai đoạn mang đến cho tôi cảm xúc thăng hoa lẫn tiếc nuối. Trong vai trò mới, tôi muốn phát huy thế mạnh, đồng thời hoàn thiện các giấc mơ dang dở", Chi Pu cho biết.

Chi Pu: 'Tôi lì và tham vọng'

Bên cạnh phát triển sự nghiệp cá nhân, Chi Pu tham gia quản lý, đào tạo ca sĩ mới của công ty gồm Rayeon, Naomi, Henri. Cô cho biết không áp lực bởi từng trải qua thăng trầm làm nghề, được cọ xát với nhiều tình huống nên có kinh nghiệm. Ngoài ra, Chi Pu tự tin khi xây dựng được các mối quan hệ, cộng sự ăn ý để đồng hành.

Sau nhiều năm, Chi Pu cảm nhận tính "lì đòn" của bản thân không thay đổi. Trước đây, khi mới lấn sân sang diễn xuất, ca hát, cô từng nhận ý kiến trái chiều của dư luận, trong đó không ít lời chê bai. "Có lúc tôi buồn nhưng không bao giờ để mình rơi xuống vực thẳm hay bị đánh gục. Tôi ngã nhưng rồi đứng dậy bằng sự cố gắng, kiên trì", cô nói.

Chi Pu (thứ hai từ trái sang) bên các ca sĩ do công ty cô quản lý. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò, Chi Pu nói thách thức lớn nhất là sắp xếp thời gian, cân bằng mọi thứ để đạt kết quả tốt. Cô không ngại khi người khác nhận xét "Chi Pu nhiều tham vọng". Theo người đẹp, khi đặt ra mục tiêu rõ ràng thì quyết tâm chạm tới mới càng cao. Hiện ca sĩ muốn dồn sức lực cho công việc, sau đó mới nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con.

Chi Pu cho biết sẽ mang đến cho khán giả nhiều dự án trong năm, gồm MV, album, sản phẩm kết hợp nghệ sĩ quốc tế và live concert đánh dấu chặng đường làm nghề.

Cô tên thật Nguyễn Thùy Chi, 33 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2017, cô debut trong vai trò ca sĩ, lần lượt phát hành 20 đĩa đơn, trong đó có các ca khúc gây chú ý như Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào tim em, Cung đàn vỡ đôi, Mơ anh. Năm 2023, cô đoạt cúp chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc, sau đó ra mắt Finding You - dự án nhạc tiếng Trung đầu tay.

Với diễn xuất, Chi Pu từng tham gia 5S Online, Thần tượng, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn, Mối tình đầu của tôi, Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại, Người mặt trời. Chi Pu từng nhận giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh.

