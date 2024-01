Chi Pu thắng danh hiệu 'Mỹ nhân của năm 2023'

TP HCMCa sĩ Chi Pu, 31 tuổi, vượt bốn người đẹp đoạt giải Mỹ nhân - tôn vinh hình ảnh và vai trò người phụ nữ hiện đại - ở "Ngôi sao của năm 2023".

Lễ trao giải diễn ra tối 6/1 trong gần ba tiếng với nhiều cung bậc cảm xúc. 11 giải thưởng chia đều cho hai nhóm hạng mục Nghệ thuật - Giải trí tìm ra chủ nhân xứng đáng, với sự đồng thuận của hội đồng chuyên môn lẫn bình chọn từ khán giả.

Chi Pu phát biểu khi nhận giải "Mỹ nhân của năm" Ca sĩ Chi Pu phát biểu khi nhận danh hiệu "Mỹ nhân của năm".

Thu hút hơn 262 nghìn lượt bình chọn, Chi Pu được vinh danh ở hạng mục quan trọng - Mỹ nhân của năm. Nhiều fan của cô có mặt ở sự kiện, liên tục vỗ tay, reo hò.

Người đẹp phát biểu: "2023 là năm nhiều thử thách, tràn đầy thú vị, đúng nghĩa phải đạp gió rẽ sóng mới đạt được những thành tựu mà Chi Pu mơ ước. Mở đầu năm mới 2024 với giải thưởng Mỹ nhân của năm là tín hiệu cực tốt với tôi. Mỗi thời kỳ, chúng ta sẽ có quan niệm khác về cái đẹp. Với Chi, người phụ nữ đẹp là người mạnh mẽ, tự tin, không ngừng nỗ lực, nắm được cuộc đời mình trong tay, chinh phục ước mơ, theo đuổi đam mê của mình.

Tất cả đề cử năm nay đều vô cùng xứng đáng, nhất là người tôi vô cùng ngưỡng mộ - chị Hương Giang. Tôi chỉ may mắn hơn chút xíu nhờ nhận được tình yêu của khán giả. Vô cùng trân trọng giải thưởng đã tạo nên một sân chơi vô cùng nhân văn, giá trị".

Chi Pu nhận giải "Mỹ nhân của năm".

Trước đó, Lý Nhã Kỳ là người trao giải cho Chi Pu. Cô cảm ơn chương trình vì cơ hội nằm trong thành phần ban giám khảo. Cô nói: "Giải thưởng mang nhiều ý nghĩa, tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, bản lĩnh của phái đẹp. Bất kỳ mỹ nhân nào đạt giải cũng là người tài hoa, phải 'đạp gió, rẽ sóng' mới có được ngày hôm nay".

Đêm gala trao giải có nhiều khoảnh khắc xúc động. Các giám khảo, nghệ sĩ, ban tổ chức, hoài niệm về một năm nhiều dấu ấn của làng nghệ thuật, giải trí, cùng truyền thông điệp về thái độ sống tích cực.

Không thể dự sự kiện vì vướng lịch trình từ trước, Mỹ Tâm - người thắng giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng - gửi đến chương trình video phát biểu cảm nghĩ: "Tâm nghĩ truyền cảm hứng mạnh nhất là từ bộ phim Người giữ thời gian. Nó không chỉ nói về âm nhạc, nghệ thuật mà là về thái độ sống. Đó là điều khiến Tâm vui nhất trong năm. Sau đó là Vietnam Idol, một show rất ấm cúng. Đó là những điều Tâm không tính toán trước nhưng mọi thứ đến, mang đến năng lượng tích cực".

Chương trình lần đầu dành giải Cặp đôi của năm để vinh danh cho hai gương mặt thuộc về cộng đồng LGBT, diễn viên Hà Trí Quang và Thanh Đoàn. Hà Trí Quang rưng rưng hồi tưởng lúc mới công khai là người đồng tính. Khi ấy, anh đang là diễn viên truyền hình được chú ý, chấp nhận đánh đổi nhiều cơ hội để được sống là chính mình.

Diễn viên Hà Trí Quang (phải) bên bạn đời - Thanh Đoàn.

"Ngày hôm nay, Quang xin cảm ơn tất cả bạn bè đồng nghiệp, ban tổ chức, đã vượt qua giới hạn rào cản, định kiến xã hội, cho tình yêu của Quang và Đoàn được thăng hoa nhờ giải thưởng Cặp đôi của năm". Anh xúc động kể lại chuyện đã xin phép bố mẹ được sống thật. Cả hai thắng giải nhờ 190 nghìn lượt bình chọn.

Cặp sao được chú ý với đám hỏi tổ chức long trọng hồi tháng 10, nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả, đồng nghiệp. Trước đó, họ đón hai con, một trai, một gái bằng phương pháp mang thai hộ.

Giải cặp đôi của năm Người mẫu Thanh Hằng và đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy trao danh hiệu "Cặp đôi của năm".

Khi nhận giải Hot Mom, Nhã Phương nhắn nhủ phái đẹp luôn giữ tinh thần thoải mái, yêu bản thân. Cô gửi lời đến chồng - diễn viên Trường Giang: "Cảm ơn ba đã là chỗ dựa, tạo điều kiện để mẹ là chính mình. Mong ba tiếp tục phát huy nha. Mãi yêu".

Bé MyMy - con nuôi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường - thắng danh hiệu Hot Kid. Đỗ Mạnh Cường xúc động nói: "MyMy được Cường nhận nuôi khi ba ngày tuổi, giờ con đã bốn tuổi rưỡi. Từ một cô bé thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ ruột, nay con đã có tình yêu thương của bố, nhiều người mẹ trên cả nước. Giờ con rất nhỏ, chưa hiểu được ý nghĩa giải thưởng. Nhưng bố Cường tin đây là kỷ niệm đẹp với con. Khi lớn lên, con sẽ cảm ơn cuộc đời đã tặng cho con điều tuyệt đẹp này".

Ban tổ chức, hội đồng chuyên môn và khán giả vinh danh nhiều sản phẩm sáng tạo, các gương mặt nổi bật qua giải thưởng mới - Hiện tượng của năm. The New Mentor, Rap Việt, Tết ở làng địa ngục lần lượt được gọi tên là hiện tượng ở các hạng mục thời trang, âm nhạc, phim ảnh.

Từ trái sang: Êkíp "The New Mentor" gồm Hồ Ngọc Hà, Dược Sĩ Tiến, Thanh Hằng, Lan Khuê cùng nhận giải Hiện tượng thời trang của năm. Ngoài ra, Dược Dĩ Tiến còn thắng giải Nhà sản xuất của năm. Love Songs của Hồ Ngọc Hà được vinh danh là Dự án nghệ thuật truyền cảm hứng.

Love Songs của Hồ Ngọc Hà là Dự án nghệ thuật truyền cảm hứng. Cô bền bỉ thực hiện chương trình âm nhạc từ năm 2016. Ca sĩ phát biểu: "Năm vừa rồi là một năm vô cùng khó khăn. Êkíp đã cố gắng đến Bà Nà Hill, đưa khán giả đến nơi cao nhất, mênh mông nhất để thưởng thức Love Songs". Cô cảm ơn êkíp, từng vị trí âm thanh, ánh sáng, ban nhạc Hoài Sa, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, đã giúp cô tỏa sáng, bay bổng với giấc mơ của mình. Cô cho biết giải thưởng là động lực để hoạt động năng nổ hơn trong năm 2024.

Hồ Ngọc Hà vừa đàn, hát 'Cô đơn trên sofa' Hồ Ngọc Hà vừa đàn vừa hát "Cô đơn trên sofa" - tiết mục gây dấu ấn với khán giả ở lễ trao giải Ngôi Sao của năm 2023.

Dược Sĩ Tiến thắng giải Nhà sản xuất của năm. Anh xúc động nói: "Giải thưởng cho Tiến hiểu ra khi nào mình toàn tâm toàn ý xây dựng ước mơ cho người khác, mọi người sẽ giúp mình đạt được ước mơ mà mình không thể một mình đạt được".

Trước đó, mở đầu chương trình, nhà báo Nhiêu Huy - trưởng ban tổ chức - có bài phát biểu tổng kết hoạt động của làng giải trí, nghệ thuật năm qua. 2023 là năm không mấy dễ dàng bởi kinh tế, xã hội đầy biến động. Tuy nhiên, có một nghịch lý đã xảy ra ở thị trường giải trí, trong đó hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi, nhiều cột mốc mới được thiết lập.

Hồi đầu năm, phim Nhà bà nữ của đạo diễn Trấn Thành lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt với hơn 480 tỷ đồng, kéo theo là loạt phim trăm tỷ. Ở mảng thời trang, trưởng ban tổ chức nhắc đến sức hút của The New Mentor - chương trình thực tế về người mẫu hoàn toàn do êkíp Việt Nam sáng tạo, sản xuất. Mỗi tập phát sóng thu hút hàng triệu lượt views trên các nền tảng. NTK Công Trí tái ngộ khán giả trong nước bằng BST mãn nhãn sau nhiều năm chinh phục thị trường quốc tế. Còn NTK Đỗ Mạnh Cường cũng đưa "đứa con tinh thần" của mình đến Tuần lễ thời trang New York, Mỹ.

Show Chị đẹp đạp gió, rẽ sóng - chương trình thực tế về âm nhạc với sự tham gia của 30 nữ nghệ sĩ - gây "sốt" trên các nền tảng. Họ không chỉ khoe chuyên môn, mà còn cho khán giả thấy nỗ lực tập luyện ở những khía cạnh vốn không phải sở trường của mình. Loạt tâm sự, chia sẻ dần hé mở cuộc sống thường nhật của nghệ sĩ sau ánh hào quang với đầy tổn thương, hy sinh cùng cố gắng để vừa giữ được hình ảnh trong lòng công chúng, vừa chu toàn sự bình yên sau cánh cửa nhà.

Năm qua nhiều niềm vui mới đã bừng sáng. Trưởng ban tổ chức gala nhắc đến cô dâu mới Thanh Hằng - bảy ngày trước đám cưới vẫn miệt mài huấn luyện, tập luyện cho các thí sinh và vẫn rạng ngời trong ngày vui. Các bà mẹ showbiz dù sinh nở lần đầu hay vài lần đều nhanh chóng lấy lại vóc dáng, trở lại công việc. Trong khi đó, các "thiên thần nhí" của họ chinh phục truyền thông, thu hút tình cảm của người hâm mộ không thua kém bố mẹ.

"Những niềm vui, cột mốc tôi vừa kể có được là nhờ các sao đã ý thức được giá trị, trách nhiệm của mình là mang đến giờ phút thư giãn, chữa lành cho công chúng, phần nào giúp họ thoát khỏi áp lực từ cuộc sống. Để làm được như vậy, bản thân nghệ sĩ phải đầy nghị lực, nỗ lực vứt bỏ mọi rào cản, khó khăn tác động từ bên ngoài", ông Nhiêu Huy nhấn mạnh. Đó cũng là cảm hứng giúp ban tổ chức xây dựng chủ đề Unleashing (Phá bỏ rào cản) cho giải thưởng năm nay, nhằm tiếp tục ghi nhận những nghệ sĩ được công chúng yêu mến, có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật năm qua.

Các hạng mục năm nay lập kỷ lục với gần một triệu lượt bình chọn từ độc giả báo Ngôi Sao. "Con số này không chỉ nói lên sức hút của giải thưởng, mà phần nào cho thấy nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ không bị công chúng bỏ quên", trưởng ban tổ chức Ngôi sao của năm 2023 cho biết.

Không chỉ là lễ trao giải đơn thuần, chương trình mang đến bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc của dàn nghệ sĩ đình đám. MONO hát Em xinh do anh và Onionn sáng tác, khuấy động không khí từ những phút mở màn. Thu Phương hát mash-up Xin lỗi, Lần cuối (hai sáng tác của Vũ Đinh Trọng Thắng) cùng vũ đoàn. Phương Mỹ Chi hát, nhảy đôi động hit Vũ trụ có anh (DTAP sáng tác). Hồ Ngọc Hà mang đến tiết mục vừa sâu lắng vừa bùng nổ khi đàn hát Cô đơn trên sofa. Uyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Quỳnh Nga, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh tái hiện Chị ngả em nâng - ca khúc từng gây sốt tại show Đạp gió tháng 12/2023.

MONO hát "Em xinh" Ca sĩ MONO hát "Em xinh" mở màn đêm trao giải "Ngôi sao của năm 2023".

Các tiết mục đều được phối mới, dàn dựng với nhiều hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đã tai, đã mắt. Sân khấu gala được đầu tư về quy mô, dàn dựng với nhiều đèn, màn hình. Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết anh và êkíp đặt mục tiêu thực hiện chương trình mới mẻ, hoành tráng nhưng vẫn phải lắng đọng, nhiều cảm xúc. MC Quang Bảo, Hoa hậu Ngọc Châu dẫn dắt lưu loát, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ, khách mời tỏa sáng đúng thời điểm.

Ngôi sao của năm 2023 khởi động từ ngày 1/12/2023, có tổng 11 hạng mục giải thưởng ở hai nhóm Nghệ thuật, Giải trí. Trong đó, nhóm Giải trí có 20 đề cử chia đều cho bốn hạng mục gồm Mỹ nhân của năm, Cặp đôi của năm, Hot Mom và Hot Kid. Hạng mục Nghệ thuật sẽ có ba giải Hiện tượng của năm, trao cho ba sản phẩm nghệ thuật tương ứng lĩnh vực Âm nhạc, Phim ảnh, Thời trang. Ban tổ chức còn trao ba giải Nhân tố truyền cảm hứng, tôn vinh dự án nghệ thuật và nhân vật ấn tượng, tạo nên sức hút, sự lan tỏa trong cộng đồng nghệ thuật giải trí, qua đó truyền cảm hứng tích cực để nhiều người có động lực theo đuổi ước mơ. Các hạng mục này được đánh giá 100% từ hội đồng chuyên môn.

Đêm Gala đón khoảng 300 khách mời nghệ sĩ trên thảm đỏ, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM.

Năm nay, chương trình chọn chủ đề Unleashing, tôn vinh các nghệ sĩ không ngừng khám phá, phát triển, thể hiện tài năng, góp phần đổi mới ngành giải trí. Hội đồng chuyên môn gồm năm thành viên: diễn viên - nhà sản xuất Đỗ Thị Hải Yến, nhạc sĩ Phương Uyên, nhà thiết kế Công Trí, diễn viên Lý Nhã Kỳ và nhà báo Nhiêu Huy.

Ngôi sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên của chuyên trang Ngôi sao, do báo điện tử VnExpress phát triển, bắt đầu từ năm 2012. Giải thưởng nhằm ghi dấu và tôn vinh những cống hiến nổi bật của nghệ sĩ trong năm dưới sự công nhận và ủng hộ từ phía khán giả cùng hội đồng giám khảo chuyên môn - là những nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia về lĩnh vực văn hóa - giải trí.

Hà Thu