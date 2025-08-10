Chi Pu, Isaac khuấy động đại nhạc hội T&T City Millennia

Tối 9/8, Chi Pu xuất hiện trên sân khấu đại nhạc hội, mang đến loạt bản hit Talk to me, Đóa hoa hồng và Từ hôm nay được phối lại với giai điệu sôi động, khiến hàng chục nghìn khán giả nhún nhảy, reo hò. Trong đó, Từ hôm nay là ca khúc debut, gắn liền với những ngày đầu nữ ca sĩ mới gia nhập làng nhạc Việt, được khán giả ủng hộ nhiệt tình, hòa giọng, hát theo xuyên suốt bài.
Ca sĩ phối áo khoét cổ V màu vàng cùng quần short da tôn dáng với giày bốt. Hai màu vàng - đỏ cũng là tông chủ đạo xuyên suốt chương trình, đúng với thông điệp đại nhạc hội lan tỏa là "Khơi mạch nguồn di sản – Vững bước kỷ nguyên mới", hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Nối tiếp màn trình diễn của Chi Pu là ca sĩ Isaac. Anh gây bất ngờ khi xuất hiện ở khu vực khán giả, trình diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi anh như Mr. Right, Gọi cho anh, Bống bống bang bang và ca khúc tiếng Anh Cheri Cheri. Vừa hát anh vừa di chuyển về sân khấu chính, bắt tay giao lưu với khán giả hai bên đường khiến mọi người hào hứng hưởng ứng.
Trước đó, ca sĩ Tiêu Minh Phụng mở màn cho đại nhạc hội bằng hai ca khúc Hành trình trên đất phù sa và Miền Tây hêy hêy. Anh diện áo dài vàng, quấn khăn rằng với dàn vũ công mặc áo bà ba phía sau, mang đến không khí miền Tây gần gũi.
Nối tiếp phần đầu chương trình, Strong Trọng Hiếu đốt cháy sân khấu bằng loạt vũ đạo được dàn dựng công phu. Anh mang đến các ca khúc Con đường tôi và Rise-up.
Kho báu - sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, "gây sốt" trên mạng xã hội cũng được anh trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiện đại. Sân khấu đại nhạc hội T&T Millennia được thiết kế với hệ thống LED visual quy mô lớn, kết hợp với pháo hoa, laser hoành tráng.
Ca sĩ Quân A.P lịch lãm trong bộ suit tông nâu – be, góp phần làm dịu không khí khán đài với các bản nhạc pop ballad nhẹ nhàng, lãng mạn như Bông hoa đẹp nhất, Đầu anh toàn là em và You are my crush.
Không để sân khấu đại nhạc hội hạ nhiệt, Erik xuất hiện ngay sau Quân A.P mang đến màn trình diễn đánh trống, kết hợp cùng các vũ công, lần nữa đốt cháy khán đài. Các bản hit được ca sĩ trình diễn gồm Khiêu vũ dưới ánh trăng, Dù cho tận thế và Ghen.
Ngoài sự góp mặt của các nghệ sĩ, hiệu ứng sân khấu đại nhạc hội T&T Millennia được ekip thực hiện thay đổi liên tục theo từng màn trình diễn tạo sự đồng điệu, góp phần gia tăng cao trào cho khán giả, đốt cháy khán đài với hàng chục nghìn người theo dõi. Mỗi khán giả còn được phát lightstick (gậy phát sáng), tạo thành “biển ánh sáng” giữa đêm.
Khép lại sự kiện là những giai điệu remix, được khéo léo phối lại bởi DJ Mie. Sau loạt ca khúc sôi động của các nghệ sĩ trước đó, khán giả vẫn hưởng ứng nhiệt tình, giơ cao lightstick, tạo thành những đợt sóng đẹp mắt.
Cuối cùng là màn trình diễn pháo hoa hoành tráng kết hợp ánh sáng và laser mapping hiện đại.
Đại nhạc hội "Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới" diễn ra tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh), một dự án khu đô thị mới của T&T Group. Theo ban tổ chức, sự kiện âm nhạc nhằm kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đan Minh
Ảnh: T&T Group