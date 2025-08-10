Chi Pu, Isaac khuấy động đại nhạc hội T&T City Millennia

Nối tiếp màn trình diễn của Chi Pu là ca sĩ Isaac. Anh gây bất ngờ khi xuất hiện ở khu vực khán giả, trình diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi anh như Mr. Right, Gọi cho anh, Bống bống bang bang và ca khúc tiếng Anh Cheri Cheri. Vừa hát anh vừa di chuyển về sân khấu chính, bắt tay giao lưu với khán giả hai bên đường khiến mọi người hào hứng hưởng ứng.