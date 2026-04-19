Chi Pu hội ngộ 'công chúa Kpop' Jessica

Ca sĩ Chi Pu đi xem concert của ngôi sao Hàn Quốc Jessica Jung và tặng hoa chúc mừng sinh nhật đàn chị.

Cô nói vui khi gặp lại "công chúa Kpop" tại concert Reflections của Jessica, tối 18/4 ở TP HCM. Khi biết cựu thành viên nhóm SNSD làm đêm nhạc hội ngộ fan Việt, Chi Pu sắp xếp công việc để đến xem và cổ vũ.

Jessica Jung (phải) cầm nón lá, tạo dáng bên Chi Pu. Ảnh: Êkíp Chi Pu cung cấp

Sự kiện được tổ chức vào đúng sinh nhật của Jessica. Ở hậu trường, Chi Pu mang hoa tặng và chụp ảnh chung. "Em mong chị sẽ luôn hạnh phúc, luôn rực rỡ và quay lại Việt Nam thêm nhiều lần nữa", cô nói.

Chi Pu, Jessica nhún nhảy theo nhạc Chi Pu, Jessica nhún nhảy theo nhạc khi đi xem concert của Amber ở Trung Quốc năm 2023. Video: Instagram Jessica

Cả hai quen nhau sau khi cùng tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc vào năm 2023. Không chung đội hay biểu diễn cùng nhau nhiều nhưng họ vẫn tạo được mối quan hệ thân thiết. Sau chương trình, hai người đẹp giữ liên lạc, cổ vũ nhau trong công việc. Tháng 8/2023, Chi Pu và Jessica từng ngồi cạnh nhau tại concert của rapper Amber Liu.

Hai mỹ nhân tại hậu trường Đạp gió Trung Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Concert của Jessica diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình, quy mô hàng nghìn người. Trong đêm nhạc cô trình diễn loạt hit trong sự nghiệp thời còn gắn bó SNSD và lúc solo. Cô hát, nhảy và giao lưu với mọi người trong khoảng hai giờ.

Jessica trình diễn tại concert ở TP HCM Jessica biểu diễn trong một tiết mục. Video: Chi Pu

Êkíp chuẩn bị bánh kem để Jessica chung vui cùng người hâm mộ. Trên sân khấu cô nói cảm ơn fan Việt vì đã đồng hành với mình trong chặng đường dài làm nghề. Vào ngày 16/4, hàng trăm fan có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón thần tượng, tặng cô nón lá.

Khoảnh khắc Jessica đón sinh nhật cùng fan Việt. Ảnh: FC Jessica

Jessica Jung, 37 tuổi, tên thật Jung Soo-yeon, hoạt động với nhiều vai trò gồm ca sĩ, diễn viên, người mẫu, doanh nhân. Mỹ nhân nổi tiếng khi ra mắt trong đội hình Girls' Generation (SNSD) vào năm 2007, do SM Entertainment quản lý.

Cô là giọng ca chủ lực của nhóm, từng cùng tám thành viên khác là Yoona, Taeyeon, Tiffany, Soo Young, Hyoyeon, Sunny, Yuri, Seohyun tạo nên nhiều hit như Into the new world (2007), Baby baby (2008), Gee (2009), Oh (2010), Mr. Taxi (2011), The boys (2012), I got a boy (2013), Mr. Mr. (2014). Fan thường gọi SNSD là "Nhóm nhạc quốc dân" Hàn Quốc.

MV 'Gee" của nhóm Girls' Generation MV "Gee" gây sốt toàn châu Á của nhóm Girls' Generation, ra mắt cách đây 16 năm, hiện hút hơn 354 triệu lượt xem. Video: YouTube SM

Theo nhiều trang tin giải trí Hàn, giai đoạn hoạt động trong nhóm nhạc được xem là đỉnh cao của Jessica Jung. Cô được ví von là biểu tượng tiêu biểu của Kpop, được khán giả gọi với danh xưng "công chúa Kpop" hay "công chúa băng giá".

Năm 2014, Jessica rời nhóm và theo đuổi con đường solo. Cô từng phát hành các sản phẩm With Love, J, Wonderland, Beep Beep, Celebrate. Tên tuổi của Jessica Jung không quá bùng nổ như trước, tuy nhiên vẫn là gương mặt được các thương hiệu, nhãn hàng thời trang săn đón. Hiện Jessica Jung có hút gần 12 triệu người theo dõi trên Instagram.

Năm 2023, cô mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc qua show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, đoạt á quân. Gần đây, Jessica Jung chọn nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam để tổ chức concert kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, 33 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2017, cô debut trong vai trò ca sĩ, lần lượt phát hành 20 đĩa đơn, trong đó có các ca khúc gây chú ý như Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào tim em, Cung đàn vỡ đôi, Mơ anh. Năm 2023, cô đoạt cúp chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc, sau đó ra mắt Finding You - dự án nhạc tiếng Trung đầu tay.

Với diễn xuất, Chi Pu từng tham gia 5S Online, Thần tượng, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn, Mối tình đầu của tôi,Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại, Người mặt trời. Đầu năm, cô giới thiệu công ty giải trí riêng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm âm nhạc, điện ảnh, tổ chức sự kiện.

Tân Cao