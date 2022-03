Chi phí vệ sĩ của những gia đình tỷ phú

Gia đình ông chủ Facebook chi hơn 23 triệu USD để đảm bảo an ninh trong năm 2020 trong khi Quốc hội Mỹ duyệt chi 120 triệu USD để bảo vệ gia đình Donald Trump.

Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Facebook cho biết đã chi 13,4 triệu USD cho việc đảm bảo an ninh cá nhân và gia đình Mark Zuckerberg. Con số này năm 2019 là 10,4 triệu USD. Con số này chưa bao gồm 10 triệu USD trả lương nhân viên an ninh và các chi phí khác.

Theo hồ sơ Facebook (nay đổi tên là Meta) gửi lên SEC, Mark Zuckerberg chỉ nhận lương 1 USD mỗi năm, không nhận bất kỳ khoản thưởng hoặc phúc lợi nào.

Gia đình Mark Zuckerberg trong ngày lễ Halloween. Ảnh: @zuck/Instagram

Jeff Bezos sáng lập Amazon

Người đàn ông giàu nhất thế giới không chi quá nhiều tiền cho an ninh. Theo một báo cáo của Forbes, số tiền Amazon chi cho bảo mật của Bezos không thay đổi kể từ năm 2012, với con số 1,6 triệu USD dù tài sản của tỷ phú này tăng khoảng 113 tỷ USD.

Một giấy phép quy hoạch thành phố Seattle, cho thấy Amazon nộp đơn đăng ký lắp đặt các tấm chống đạn trong văn phòng của Bezos, tháng 11/2018 và được cấp phép vào tháng 1/2019. Các tấm này có giá 180.000 USD.

Người phát ngôn của Amazon cho biết Bezos tự trả tiền cho an ninh cá nhân.

Beyoncé và Jay Z

Beyoncé và Jay Z được xem là cặp vợ chồng quyền lực nhất showbiz Mỹ. Cả hai đều có trong tay sự nghiệp đáng nể, giải thưởng, tài sản và thành tích khổng lồ. Khi ăn tối tại nhà hàng sang trọng ở Hollywood vào tháng 2, trông họ như rất tự do và thư giãn. Nhưng cách đó không xa, một đội an ninh hùng hậu đang phải làm việc nghiêm túc.

Beyoncé và chồng Jay-Z trên chiếc xe bất khả xâm phạm. Ảnh: @ beyonce / Instagram

Jay-Z thuê 5 cựu nhân viên tình báo để bảo vệ Beyoncé sau lần cô bị đuổi khỏi sân khấu vào năm 2013. Trong chuyến lưu diễn "On the Run", năm 2014, họ thuê 500 nhân viên an ninh để bảo vệ mình và con gái Blue Ivy. Gia đình này có 16 vệ sĩ riêng bảo vệ suốt ngày đêm.

Ekip của cặp sao nổi tiếng gồm nhóm hỗ trợ 40 người, thêm 21 người vào các ngày biểu diễn. Lực lượng an ninh gồm 300 người và 50 người ngăn chặn nguy cơ có kẻ tấn công sân khấu. Đôi vợ chồng tỷ phú cũng mua hai ôtô chống bom theo tiêu chuẩn quân sự. Chỉ riêng chi phí tăng vệ sĩ và ôtô tiêu tốn của cặp đôi 4 triệu USD.

Kim Kardashian

Năm 2016, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ đến Paris bị 5 kẻ đeo mặt nạ đột nhập vào phòng, khống chế và cướp số nữ trang trị giá 10,6 triệu USD.

Sau lần đó, người đẹp quyết định chi 100.000 USD mỗi ngày để thuê vệ sĩ bảo vệ mình. Trong ngôi nhà trị giá 60 triệu USD của Kardashian ở California (Mỹ) thiết kế hẳn một khoang an ninh.

Kim được bảo vệ như tổng thống bên ngoài căn hộ, sau vụ cướp năm 2016. Ảnh: Rex

Donald Trump

Theo một báo cáo năm 2017, Quốc hội Mỹ đã chi 120 triệu USD bảo đảm an toàn cho ông Donald Trump và gia đình.

Hồ sơ chi tiết cho thấy 61 triệu USD đã được chi cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Cụ thể, New York tốn 308.000 USD mỗi ngày trong khi 58 triệu USD được dùng thuê người bảo vệ biệt thự ở Florida và New York, ngay cả khi ông không ở đó.

Nhật Minh (Theo SCMP/Businessinside)