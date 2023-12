Chi phí trang phục của Taylor Swift trong Eras Tour

Taylor Swift hiện nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Eras Tour năm nay tại São Paulo, Brazil cuối tháng 11. Ca sĩ tiếp tục biểu diễn vào tháng 2/2024, mở màn ở Tokyo, Nhật Bản.

Theo Vogue, Eras Tour thành công nhiều mặt, trong đó có thời trang. Đội ngũ của Taylor dành hơn một năm để liên hệ với các nhà mốt, đặt làm đồ riêng cho ca sĩ. Trong đó, áo khoác đỏ hiệu Ashish có giá 1.500 USD (36,4 triệu đồng). Ca sĩ mặc nó khi biểu diễn All Too Well, kết hợp bodysuit và đàn guitar cùng màu. Ảnh: Instagram Taylor Swift