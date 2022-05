Chi phí thuê và vay mua nhà ở Mỹ gần bằng nhau

Vì chi phí như nhau, chưa bao giờ việc cân nhắc giữa thuê hay vay mua một ngôi nhà trở nên khó khăn như lúc này với người Mỹ.

Chênh lệch giữa chi phí thuê nhà và khoản thanh toán vay thế chấp mua nhà trung bình hàng tháng ở Mỹ đã thu hẹp xuống còn 30 USD. Đây là khoảng cách nhỏ kỷ lục, theo nhà môi giới bất động sản Redfin.

Cụ thể, giá chào thuê trung bình hàng tháng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao kỷ lục 1.940 USD vào tháng 3. Trong khi, các khoản thanh toán vay thế chấp mua nhà trung bình tháng tăng 34%, đạt 1.910 USD.

Trong lịch sử, trung bình chi phí hàng tháng phải trả khi vay mua nhà thấp hơn nhiều so với chi phí đi thuê, chủ yếu là do các căn hộ cho thuê tập trung ở các thành phố đắt đỏ như New York và San Francisco. Trong khi đó, nhà được mua thường có giá trị thấp, do nằm ở các khu vực ngoại ô và nông thôn, nhưng mức độ chênh lệch đã bốc hơi sau khi chi phí đi vay tăng vọt.

Diễn biến chi phí hàng tháng giữa thuê (đen) và vay mua nhà (vàng) ở Mỹ. Đồ họa: Bloomberg

Chênh lệch giữa chi phí thuê và đi vay vào tháng 3/2020 là 322 USD, nhưng nó bắt đầu thu hẹp kể từ khi thị trường nhà tăng mạnh do đại dịch, nhất là ở các đô thị. Điều đáng chú ý là nếu vay mua nhà, người sở hữu còn phải trả thêm các chi phí khác như thuế bất động sản và tiện ích. Điều này có thể đẩy chi phí sở hữu lên cao hơn nữa, theo nhà kinh tế trưởng Daryl Fairweather của Redfin.

Trong bối cảnh đó, Fairweather cho biết nhiều người định mua nhà lần đầu buộc phải lựa chọn giữa việc thuê nhà hoặc chuyển đến một thành phố có chi phí sinh hoạt thấp hơn. Đối với các thành phố như Miami, Austin, Texas và Portland, Oregon, nhu cầu tăng cao bởi làn sóng lao động từ xa đến tìm kiếm nhà ở. Đối với những khu vực đắt đỏ truyền thống như New York, điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi người dân đổ xô trở lại thành phố sau đại dịch.

Vì vậy, theo bà Fairweather những người định mua nhà nên thực hiện phương pháp tiếp cận "chờ xem", vì thị trường nhà ở đang có những dấu hiệu ban đầu của sự chững lại và tốc độ tăng giá có thể chậm lại trong những tháng tới. "Tuy nhiên, đừng đợi quá lâu vì thị trường nhà ở có thể tăng tốc trở lại vào thời điểm này trong năm tới, hoặc hai năm kể từ bây giờ", bà nói.

Phiên An (theo Bloomberg)