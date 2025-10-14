Chi phí sửa chữa ôtô tăng vọt

MỹHóa đơn mà các chủ xe nhận được tại các gara đang tăng, với thuế quan chỉ là một phần nguyên nhân.

Mặc dù chi phí thuế quan lên đến hàng tỷ USD cho ôtô và phụ tùng nhập khẩu, giá xe mới vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, tin tức này lại không mấy khả quan đối với những chủ xe đang mang xe đến xưởng sửa chữa, theo CNN.

Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất, thước đo lạm phát chủ chốt của chính phủ, giá sửa chữa ôtô đã tăng 5% chỉ từ tháng 7 đến tháng 8. Đây là mức tăng kỷ lục trong một tháng, và chi phí sửa chữa đã tăng 15% so với cùng kỳ 2024.

Nhưng không chỉ thuế quan mới đẩy giá sửa chữa ôtô lên cao. "Có khá nhiều yếu tố", Skyler Chadwick, giám đốc tư vấn sản phẩm của Cox Automotive, cho biết, thêm rằng tuổi thọ ôtô ngày càng tăng, tình trạng thiếu hụt kỹ thuật viên, và các mẫu xe phức tạp hơn cũng là nguyên nhân.

Chi phí sửa chữa ôtô đã tăng mạnh nhất trong một tháng vào tháng 8 và tăng 15% so với 2024. Ảnh: Quality Service Center

Thuế quan chắc chắn là một phần lý do khiến người Mỹ phải trả nhiều tiền hơn tại các cửa hàng, vì phụ tùng ôtô, đặc biệt là phụ tùng thay thế được sử dụng trong sửa chữa, chủ yếu được nhập khẩu và do đó phải chịu mức thuế 25%.

Ông chỉ ra rằng không có chiếc xe nào sản xuất tại Mỹ mà sử dụng 100% phụ tùng Mỹ. Vì vậy, ngay cả khi chiếc xe sản xuất tại Mỹ cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa, rất có thể phụ tùng đó sẽ được nhập khẩu từ Mexico hoặc một nơi nào đó ở nước ngoài.

"Chi phí phụ tùng đã tăng vọt vì chúng tôi phải nhập khẩu phụ tùng từ các nơi khác trên thế giới. Bạn có thể là một khách hàng may mắn trúng số và cần một phụ tùng Mỹ. Nếu không, phụ tùng của bạn sẽ phải chịu mức tăng 25%".

Cho đến nay, nhiều nhà sản xuất đã nỗ lực hết sức để giữ giá xe mới không thay đổi nhiều, thường bằng cách tự gánh chịu phần lớn chi phí thuế quan.

Các hãng ôtô cũng biết rằng giá xe đã gần chạm mức kỷ lục. Khả năng chi trả là mối quan tâm lớn của người mua xe, đặc biệt là với lãi suất vay mua xe đang ở mức cao.

"Các nhà sản xuất ôtô rất ngần ngại để người tiêu dùng thấy chi phí thuế quan thể hiện trên giá niêm yết", Patrick Anderson, chủ tịch Anderson Economic Group, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Michigan, cho biết.

Nhưng áp lực kiểm soát giá phụ tùng ôtô hiện nay ít hơn, vì chúng ít được quan tâm trực tiếp hơn, và cũng bởi vì chủ sở hữu không thể tìm kiếm mức giá tốt hơn cho những bộ phận cụ thể mà xe có thể cần.

Chadwick cho biết, ngoài thuế quan, một vấn đề chính đẩy giá sửa chữa lên cao là việc chủ xe đang giữ xe lâu hơn so với trước đây. Giá xe mới cao và tình hình kinh tế bất ổn ngày càng gia tăng khiến nhiều người phải nghiến răng chịu đựng và trả tiền sửa chữa thay vì mua xe mới.

"Năm 2024, tuổi thọ trung bình của xe là 12,6 năm. Giờ đây, vào năm 2025, con số này tăng vọt lên 12,8 năm. Đây thực sự là một bước nhảy vọt lớn. Chúng ta đã không thấy một bước nhảy vọt như vậy trong một thời gian khá dài", Chatwick nói.

Tuổi thọ xe ngày càng tăng đồng nghĩa với việc hầu hết các dịch vụ sửa chữa sẽ rất tốn kém. "Xe càng cũ thì càng có khả năng cần các dịch vụ lớn - những thứ như hộp số, hệ thống treo, đại tu động cơ - những thứ tốn kém nhất".

Giá xe hơi và lãi suất cao đang khiến người mua xe phải dè chừng, và các cửa hàng sửa chữa ôtô thì bận rộn.

Theo trang web mua xe Edmunds, giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới trong tháng 8 là 48.365 USD. Con số này giảm 2% so với mức cao kỷ lục của tháng 12/2024, nhưng tăng 11.400 USD, tương đương hơn 30%, so với tháng 8/2019. Giá xe đã qua sử dụng trung bình cũng tăng 26% trong cùng kỳ, trong đó giá của những chiếc xe có số km thấp, tức là từ ba năm trở xuống, tăng 40%.

Đó là chưa tính đến lãi suất cao của các khoản vay mua ôtô, dẫn đến các khoản thanh toán xe khổng lồ cho nhiều người vay. Theo Experian, hơn 15% tổng số khoản thanh toán mua xe mới, bao gồm cả vay và thuê, là hơn 1.000 USD mỗi tháng, một kỷ lục. Hơn 30% người mua xe đã qua sử dụng đang trả từ 600 USD mỗi tháng trở lên.

"Khi người tiêu dùng thấy xe mới đắt hơn, họ sẽ dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn để sửa chữa những chiếc xe hiện có", Anderson nói.

Chadwick cho biết chi phí nhân công cũng có thể chiếm khoảng 60% giá sửa chữa. Và tình trạng thiếu hụt nhân công sửa chữa có trình độ đang làm tăng chi phí này, đặc biệt là khi ôtô ngày càng trang bị công nghệ tiên tiến hơn.

Dữ liệu gần đây nhất từ Bộ Lao động cho thấy mức lương sửa chữa ôtô tăng 7% trong những năm 2023-2024.

"Tình trạng thiếu hụt kỹ thuật viên là một vấn đề rất lớn. Chi phí nhân công sẽ tiếp tục tăng", Chadwick nói.

Mỹ Anh