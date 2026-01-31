Chi phí khám chữa bệnh trở thành mối lo hàng đầu của người Mỹ

Hơn 60% người Mỹ lo ngại về chi phí dịch vụ y tế, vượt qua những mối quan tâm khác thường thấy của cử tri nước này như nhà cửa, thực phẩm.

Theo cuộc thăm dò được công bố ngày 29/1 của KFF, tổ chức nghiên cứu về chính sách y tế có trụ sở tại California, 66% người Mỹ lo lắng về khả năng chi trả dịch vụ y tế cho gia đình và bản thân. 56% người trưởng thành cho rằng họ khó có thể kham nổi chi phí chăm sóc sức khỏe của gia đình trong năm tới.

Chi phí thực phẩm trở thành mối quan tâm thứ hai, với 24% người được hỏi cho hay "rất lo lắng" về khả năng chi trả khoản này, trong khi 23% "rất lo lắng" về tiền thuê nhà hoặc chi phí trả góp.

Chuyên gia Ashley Kirzinger của KFF nhận xét chi phí chăm sóc sức khỏe trước đây được coi là thứ yếu, nhưng giờ trở thành vấn đề quan trọng đối với nhiều người dân Mỹ.

Y tá đo huyết áp cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Gia đình Đông Arkansas, Mỹ năm 2018. Ảnh: Reuters

Theo một khảo sát khác của KFF vào 10/2025, trong 5 năm qua, chi phí bảo hiểm y tế cho gia đình của một người lao động đã tăng 26%, lên khoảng 27.000 USD mỗi năm. Khoản tiền này thường được doanh nghiệp chi trả khoảng 75% (gần 20.000 USD), còn người lao động đóng khoảng 7.000 USD còn lại.

Ngoài ra, người lao động còn phải tự trả nhiều chi phí khám chữa bệnh hơn trước khi được bảo hiểm bắt đầu chi trả.

Giáo sư Ezekiel J. Emanuel tại Đại học Pennsylvania cho rằng điều này khiến người Mỹ phải cân nhắc kỹ trước khi gọi xe cấp cứu hay đến gặp bác sĩ. Ông thêm rằng ngay cả những người có bảo hiểm "cũng phải lo ngại".

67% ý kiến khảo sát cho rằng Quốc hội, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã có quyết định sai lầm khi từ chối gia hạn các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA).

Kết quả thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm của cử tri đối với đảng Dân chủ trong việc xử lý các quyết sách về y tế cao hơn đảng Cộng hòa 13 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ít nhất 25% số người tham gia khảo sát không tin tưởng về khả năng giải quyết vấn đề này của cả hai đảng.

Ngọc Anh (Theo Washington Post)