Chi phí ghép thận ở Đồng Nai hơn 100 triệu đồng

Nếu phù hợp và đủ tiêu chuẩn sức khỏe giữa người cho và nhận, mỗi ca ghép thận ở Đồng Nai có kinh phí hơn 100 triệu đồng.

PGS.TS Thái Minh Sâm, nguyên trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, chia sẻ thông tin này trong buổi tư vấn cho hàng trăm gia đình người bệnh sáng 5/3, bước đệm chuẩn bị cho ca ghép tạng đầu tiên của tỉnh.

Phân tích bài toán kinh tế, chuyên gia ước tính chi phí một ca phẫu thuật dao động khoảng 100 triệu đến chưa tới 200 triệu đồng. Bác sĩ Sâm khẳng định phương pháp này giúp gia đình tiết kiệm đáng kể so với việc người bệnh phải chạy thận nhân tạo suốt đời, suy kiệt sức khỏe và mất khả năng lao động. Cơ quan bảo hiểm y tế hiện đã thanh toán một phần chi phí kỹ thuật chuyên sâu này. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ đài thọ toàn bộ viện phí cho ca mổ đầu tiên mang hộ khẩu địa phương và có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp tiếp theo, cơ sở y tế chủ động kêu gọi các quỹ từ thiện hỗ trợ thêm.

Bệnh nhân suy thận nghe tư vấn ghép thận tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Đồng Nai hiện ghi nhận hơn 1.500 người đang chạy thận nhân tạo. Nhằm giải quyết nhu cầu điều trị lớn, Bộ Y tế vừa cấp phép cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai triển khai kỹ thuật ghép thận. Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc bệnh viện, cho biết đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và nhân sự tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc trong 3 đến 6 tháng đầu. Sau giai đoạn này, êkíp y bác sĩ Đồng Nai sẽ tự mổ chính, còn tuyến trên lùi về vai trò hỗ trợ chuyên môn.

Cả nước có 21 trung tâm ghép thận, song nguồn tạng hiến từ người chết não vẫn rất khan hiếm. Bác sĩ Sâm nhấn mạnh ngành y tế cần tập trung tư vấn cho thân nhân để xóa bỏ tâm lý e ngại. Giới chuyên môn luôn khám tổng quát và đánh giá nghiêm ngặt các tiêu chí an toàn trước khi lấy tạng, đảm bảo người hiến thận sống hoàn toàn khỏe mạnh sau phẫu thuật.

Tại hai trung tâm y tế lớn nhất cả nước là Hà Nội (với các bệnh viện tuyến đầu như Việt Đức, 108...) và TP HCM (Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược...), chi phí thực tế cho một ca ghép thận được tính toán dựa trên nhiều giai đoạn và tùy thuộc vào mức độ hưởng Bảo hiểm Y tế. Cụ thể, chi phí phẫu thuật thuần túy thường dao động trong khoảng 100 đến 150 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí cho toàn bộ quá trình, bao gồm làm các xét nghiệm sàng lọc phức tạp giữa người hiến và người nhận, tiền phẫu thuật, nằm viện và chăm sóc hậu phẫu ban đầu, thường rơi vào mức 200 đến 300 triệu đồng đối với các ca thuận lợi, gấp 2-3 lần với các ca phức tạp. Ngoài ra, bệnh nhân cũng cần chuẩn bị thêm ngân sách dự phòng cho việc duy trì thuốc chống thải ghép lâu dài sau phẫu thuật. Việc BHYT chi trả một phần lớn chi phí kỹ thuật cao đã giúp ích rất nhiều, song ghép thận vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng từ phía gia đình.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là bệnh viện đầu tiên ở Đồng Nai được phép ghép thận. Hiện tỉnh có khoảng 1.500 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Khoa Lọc máu - Thận nhân tạo của bệnh viện đang có 46 máy chạy thận định kỳ và 2 máy HDF - online (hệ thống lọc máu tiên tiến, giúp loại bỏ các chất độc hại trong máu hiệu quả hơn). Khoa đang thực hiện lọc máu định kỳ ngoại trú cho khoảng 220 bệnh nhân và từ 15 đến 20 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Nhiều bệnh nhân phải đến các bệnh viện tại TP HCM chạy thận nhân tạo định kỳ.

Phước Tuấn