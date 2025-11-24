Chi phí điều trị tiền tỷ vì sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết biến chứng khiến chị Đinh Thị Hoa, 31 tuổi, nhiều lần suýt chết, điều trị hồi sức tích cực ba tháng viện phí hơn một tỷ đồng.

Trên giường bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175, chị Hoa đã có thể tự thở, cất tiếng nói trở lại sau những ngày nằm bất động giữa máy móc chằng chịt. Suốt quãng thời gian sóng gió ấy, sự sống của chị được níu giữ bằng những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu nhất như ECMO, máy thở, lọc máu, thay huyết tương... Nhiều thời điểm, tình trạng diễn tiến xấu tưởng chừng không thể qua khỏi, kíp điều trị phải liên tục điều chỉnh phác đồ và sử dụng tối đa các biện pháp hồi sức để giữ níu sự sống.

Chị Hoa là giáo viên mầm non, chồng là bộ đội công tác tại Gia Lai, cả hai cùng quê Nghệ An. Tháng 8, chị sốt, mệt, nghĩ chỉ cảm thông thường nên truyền dịch và uống thuốc. Vài ngày sau, chị nôn ói, tình trạng nặng dần, phải vào Bệnh viện Quân y 211, rồi chuyển Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Khi đến Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), chị đã ở tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175, cho biết chị Hoa nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, chảy máu nhiều vị trí và sốc mất máu. Gan, thận, phổi đều tổn thương nặng, buộc phải lọc máu, thay huyết tương và can thiệp VV-ECMO để thay thế chức năng tim - phổi.

Khi qua được giai đoạn nguy hiểm nhất và cai được ECMO, chị Hoa lại rơi vào bội nhiễm vi khuẩn đa kháng, phải dùng nhiều loại kháng sinh đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm. Phổi tiếp tục xấu đi, êkíp phải triển khai ECCO2R - kỹ thuật mới giúp đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể, giảm tổn thương phổi. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân bùng phát bệnh tự miễn, đòi hỏi kết hợp thêm nhiều phương pháp kiểm soát miễn dịch.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175, thăm khám cho chị Hoa. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ Chung cho biết đây là một trong những ca sốt xuất huyết nặng nhất từng điều trị tại viện. Trước đây có ca phải thay huyết tương 22 lần, sử dụng tổng cộng hơn 100 lít máu, nhưng trường hợp của chị Hoa đặc biệt nguy hiểm ở giai đoạn bội nhiễm sau ECMO. Sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng do nhiều yếu tố như bệnh nhân nhập viện muộn khi đã sang sốc mất máu, rối loạn đa cơ quan, nhiễm trùng nặng kích hoạt bệnh tự miễn làm tình trạng thêm phức tạp..., khiến số tiền điều trị có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

"Bệnh nhân còn rất trẻ, càng khiến chúng tôi nỗ lực còn nước còn tát, dồn mọi nguồn lực để giữ sự sống cho chị", bác sĩ nói.

Hiện chị Hoa được điều trị nâng đỡ thể trạng, tập vật lý trị liệu, hỗ trợ hô hấp. Phổi và sức cơ còn yếu nên cần thời gian dài để hồi phục. Dù có bảo hiểm y tế, tổng chi phí ECMO, thay huyết tương, lọc máu, kháng sinh đa kháng và các kỹ thuật cao đã vượt một tỷ đồng. Hai vợ chồng không có tài sản tích lũy, hai con nhỏ (1,5 và 4,5 tuổi), gia đình hai bên đều làm nông, thời gian qua phải vay mượn khắp nơi và nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng để cầm cự.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, chồng chị Hoa, nói không nghĩ sốt xuất huyết có thể nguy hiểm đến vậy. Những ngày đầu sốt, hai vợ chồng chủ quan, nghĩ chỉ cảm thông thường. Thời gian qua, anh xin nghỉ phép dài ngày để chăm vợ, còn hai con gửi về quê nhờ ông bà chăm. Dù đối mặt nợ nần và hành trình điều trị còn dài, anh Hiếu vẫn bám vào hy vọng "chỉ cần vợ khỏe lại, mọi khó khăn rồi cũng sẽ có cách vượt qua".

Bác sĩ khuyến cáo người sốt cao 39-40 độ C, đột ngột, liên tục, cần đi khám để được chẩn đoán, điều trị phù hợp. Khi theo dõi bệnh tại nhà, phải tái khám theo đúng chỉ định, mỗi 12 giờ hoặc 24 giờ, tuân thủ lịch thử máu. Lưu ý các dấu hiệu chuyển nặng như đau bụng vùng hạ sườn phải, bứt rứt, vã mồ hôi, tay chân lạnh, chảy máu răng, xuất huyết âm đạo bất thường... để nhanh chóng đến viện ngay, dù là trong đêm. Bệnh nhân sốt xuất huyết khi hạ sốt thì càng cần phải theo dõi sát, bởi sau giai đoạn sốt cao dễ biến chứng, vào sốc, tổn thương đa cơ quan, chảy máu ồ ạt, thậm chí tử vong.

