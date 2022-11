Chi phí của nước sạch

Để có nước sạch tới từng hộ gia đình cần chi phí xây dựng và bảo dưỡng hệ thống dẫn nước, lọc nước...

Theo National Geographic, nước sạch thường được nhiều người coi như một thứ đương nhiên vì có thể dễ dàng đón nhận hay ngăn cản nước sạch vào nhà bằng việc tắt mở các vòi nước. Tuy nhiên, để có những hành động đơn giản này là rất nhiều điều đã xảy ra. Trong phần lớn lịch sử loài người, và thực sự đối với phần lớn thế giới ngày nay, việc tiếp cận nước sạch không đơn giản như vậy.

Đế có nguồn nước sạch về tới tận các hộ gia đình là rất nhiều chi phí. Ảnh: andersonwater

Tại Mỹ, người dân có thể mở vòi nước tại nhà nhờ có một hệ thống đường ống, hệ thống dẫn nước, giếng và nhà máy lọc nước. Chúng đã được xây dựng và hoàn thiện theo thời gian khi các khu định cư phát triển. Người ta phải nghiên cứu cơ sở hạ tầng và số lượng người sống ở đó để đưa nước đến vòi trong các hộ gia đình. Tất cả công việc này đều tốn tiền - tiền xây dựng và bảo trì hệ thống dẫn nước, đường ống nước cũng như tiền điện để cung cấp năng lượng cho máy bơm và các bộ lọc làm sạch nước hoạt động.

Hoạt động khai thác, kinh doanh nước khá cồng kềnh. Việc quản lý tài nguyên nước có thể gặp khó khăn trong cân bằng các vấn đề tài khóa với nhu cầu của con người. Các công ty cung cấp nước được trả tiền theo lượng nước mà khách hàng của họ sử dụng, do đó vì lợi ích của mình, các công ty khuyến khích khách hàng tiêu thụ và sử dụng một lượng lớn nước để duy trì hoạt động kinh doanh.

Các điều khoản và hiệp ước quyết định cách thức phân phối nước và nơi có nước. Nhiều chính sách về quyền nước đã được thiết lập từ nhiều năm trước và không thay đổi nhiều theo thời gian. Một trong những khẩu hiệu đã cho thấy một vấn đề trong việc bảo tồn nước là "sử dụng nước hoặc mất nước". Về cơ bản, chính sách này nói rằng nếu một khu vực hiện tại sử dụng ít nước hơn so với trước đây, thì điều đó chứng tỏ rằng khu vực đó không cần nhiều nước như vậy và đang mất quyền đối với các khoản gia tăng trong tương lai hoặc có thể phải trả nhiều tiền hơn cho lượng nước bổ sung trong tương lai. Điều này có thể khuyến khích việc lạm dụng nước, đôi khi chỉ để đảm bảo rằng nước sẽ có sẵn cho tương lai.

Do sự sẵn có của nguồn nước, nhu cầu sử dụng và trợ cấp khác nhau giữa các vùng, chi phí để cung cấp nước cũng có thể khác nhau. Ở các khu vực thành thị, chi phí cơ sở hạ tầng liên quan đến nước lớn hơn, nước có xu hướng đắt hơn so với khu vực nông thôn, điều này có thể khuyến khích người sử dụng tiết kiệm nước. Nước cho nông nghiệp được bao cấp rất nhiều. Nông dân thường trả ít tiền hơn so với chi phí bơm nước cho họ. Bởi vì không phải trả đúng chi phí thực sự của nước, nông dân có thể có ít động lực để tiết kiệm nước.

Có nhiều chi phí gián tiếp liên quan đến việc sử dụng nước. Việc lạm dụng nước có thể dẫn đến có ít nước hơn cho sản xuất điện tại các đập thủy điện và làm mất môi trường sống cũng như suy giảm các quần thể sinh vật. Việc không biết tận dụng nước có thể gây ra lũ lụt, ô nhiễm và các vấn đề khác. Tất cả những điều này có thể có tác động kinh tế rất lớn. Sử dụng lượng nước tối ưu, trong một hệ thống sử dụng nước hiệu quả, là điều quan trọng cả về mặt kinh tế và môi trường đối với xã hội của chúng ta.

Có thể nói, tính kinh tế trong việc sử dụng và bảo tồn nước sạch là rất phức tạp. Những phức tạp này khiến cho việc tính toán chi phí thực của nước gần như không thể. Do đó, điều quan trọng là mỗi người phải làm những gì có thể để giúp tiết kiệm nước bất cứ khi nào có thể và tham gia vào các hoạt động sử dụng nước hiệu quả, từ tắt vòi nước đến thu gom nước mưa để giảm thiểu các chất ô nhiễm tiềm ẩn xâm nhập vào hệ thống nước của chúng ta.

Kim Ánh (Theo National Geographic)