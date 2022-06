Chi phí bảo hiểm liên quan tàu Ever Given hơn 2 tỷ USD

Tập đoàn tái bảo hiểm SCOR (Pháp) ước tính các khiếu nại liên quan siêu tàu Ever Given mắc cạn tại kênh đào Suez sẽ lên tới 2 tỷ USD.

Theo báo cáo của SCOR , ngày 23/3 năm ngoái, trong lúc từ biển Đỏ tiến vào kênh đào Suez, một cơn bão cát kết hợp gió nam mạnh khiến tầm nhìn kém, cộng với một số thông tin sai lệch khiến Ever Given tăng tốc trong kênh hẹp, dẫn đến sự cố mắc cạn, chắn ngang kênh đào Suez. Con tàu dài 400m trượt từ bờ này sang bờ bên kia, cuối cùng lao sang ngang và chắn ngang kênh. Vụ chặn kênh này kéo dài 6 ngày, là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21.

Siêu tàu Ever Given của hãng EverGreen có thể chở tối đa 20.000 container hàng. Ảnh: Splash247

Cơ quan quản lý kênh đào Suez sau đó đã giữ con tàu này ở vùng biển Ai Cập trong 3 tháng và yêu cầu chủ tàu, ông Shoei Kisen Kaisha, giải quyết những tranh chấp về thiệt hại tài chính. Đến tháng 7/2021, tàu Ever Given được trả về, tiếp tục di chuyển đến Bắc Âu để giao trả hàng hóa đã bị trì hoãn, sau đó tiếp tục quay trở lại kênh đào Suez để tới miền Bắc Trung Quốc tiến hành sửa chữa tàu.

Nói về những tác động của sự cố mắc cạn này, Sylvain Gauden, Giám đốc Bảo lãnh tái bảo hiểm Hàng hải và năng lượng tại SCOR, cho biết, sự việc mắc cạn của siêu tàu Ever Given cho thế giới thấy thực tế tiềm ẩn của hệ thống kinh tế. "Bài học lớn là chỉ cần ít cát và gió cũng có thể gây ra thảm kịch toàn cầu. Điều này chứng tỏ sự mong manh của các mô hình kinh tế và xã hội của chúng ta", ông Gauden nói.

Uớc tính có tổng cộng 400 tàu bị chặn và một loạt tàu khác phải đi đường vòng qua Mũi Hảo Vọng để tránh vụ tắc nghẽn kênh. Điều này dẫn đến việc nhiều chủ hàng phải chuyển hàng hóa bằng các tàu chở hàng rời khác không đủ chất lượng.

SCOR cho biết phải mất nhiều năm nữa để giải quyết các khiếu nại bồi thường từ Ever Given. "Các công ty tái bảo hiểm sẽ phải tiếp nhận tất cả những yêu cầu bồi thường từ các tàu bị thiệt hại do vụ Ever Given. Số tiền yêu cầu bồi thường có thể lên tới hơn 2 tỷ USD", đại diện SCOR nói.

Những yêu cầu bồi thường đối với Ever Given dựa trên những thiệt hại vật chất, bao gồm việc mất doanh thu từ phía Cơ quan quản lý kênh đào Suez 12-15 triệu USD/ngày trong thời gian kênh dừng hoạt động; chi phí hoạt động trục vớt và gián đoạn kinh doanh đối với chủ sở hữu và người thuê tàu bị chặn; hàng hóa bị mất, hỏng, chậm trễ, cũng như thiệt hại về cơ sở hạ tầng tại kênh đào Suez.

Theo MarineTraffic, Ever Given hiện đang ở eo biển Đài Loan nối với Thâm Quyến (Trung Quốc), chắc chắn sẽ trở lại hoạt động trên các tuyến Á - Âu thường xuyên cho hãng Evergreen.

Ever Given là một siêu tàu container dài 400m, nặng hơn 220.000 tấn, có thể chở tối đa 20.000 container. Ở thời điểm mắc kẹt, con tàu đang chở tổng cộng 18.300 container. Con tàu được vận hành bởi công ty tàu biển Evergreen Marine có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) và nằm trong số những con tàu lớn nhất thế giới.

Hoàng Minh (theo Splash247)