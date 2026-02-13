Chỉ một que diêm có thể biến '3 + 7 = 2' thành đúng?

Một que diêm bé xíu nhưng lại có quyền năng xoay chuyển cục diện, đúng kiểu "nhỏ mà có võ".

Bức hình này nhìn qua tưởng đơn giản như bài toán lớp Một, nhưng nhìn kỹ lại thấy... lớp Một phiên bản nâng cấp. Những que diêm xếp ngay ngắn tạo thành một phép tính trông rất hợp lý, cho đến khi bạn nhận ra kết quả đang "đi lạc". Thử thách đặt ra cực kỳ ngắn gọn: chỉ cần di chuyển đúng một que diêm để phép tính trở nên chính xác. Nghe nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng khi bắt tay vào lại thấy não bắt đầu xoay như chong chóng.

Người thì chăm chú đếm từng que, người lại nghiêng đầu trái phải như đang tìm góc chụp đẹp cho... trí tuệ. Điều thú vị là đáp án không hề ở đâu xa, nó nằm ngay trước mắt nhưng cứ thích chơi trò trốn tìm. Khi tìm ra lời giải, cảm giác sung sướng xuất hiện nhanh gọn như vừa giải xong câu hỏi phụ trong gameshow. Đây là kiểu câu đố giải trí rất "hiền", không áp lực, không căng thẳng, chỉ đủ để kích hoạt vài nơ-ron còn đang ngáp ngủ. Phù hợp cho giờ nghỉ ngắn, lúc chờ cà phê hay khi cần một nụ cười nhẹ để não khởi động lại. Ai giải được thì vui, ai chưa ra thì... vui tiếp vì còn có lý do suy nghĩ thêm lần nữa.

>> Đáp án

Mộc Trà