Di chuyển que diêm nào để '2 + 8 = 6' đúng?

Một cú chạm nhẹ, một sự thay đổi vị trí nhỏ xíu là bạn đã có thể biến sự vô lý thành một chân lý toán học hoàn hảo.

Chào các "nhà toán học" vui tính và những bộ óc logic đang đi tìm chút niềm vui nhẹ nhàng để khởi động ngày mới! Bạn có thấy phép tính "2 + 8 = 6" trong ảnh đang khiến các quy tắc số học phải "khóc thét" vì sự vô lý đầy đáng yêu không? Có lẽ hôm nay các con số đang mải mê trà chanh chém gió nên mới tạo ra một kết quả "lạc quẻ" đến mức chấn động làng toán học thế này.

Đừng vội nhăn trán nhé, vì bạn chính là vị cứu tinh duy nhất có thể đưa chúng về đúng quỹ đạo chỉ với duy nhất 1 que diêm. Hãy thử nhìn số "8" đầy đặn kia xem, liệu nó có sẵn lòng "nhường" một chút gì đó cho số "6" đang thiếu thốn để tạo nên một kết quả chuẩn chỉnh không?

Đây là bài tập "yoga cho mắt" tuyệt vời để bạn vừa thư giãn, vừa rèn luyện khả năng quan sát tinh tường sau những giờ làm việc căng thẳng. Không cần máy tính hay công thức phức tạp, chỉ cần một tâm hồn thảnh thơi và cái nhìn "ngoài hộp" là đáp án sẽ hiện ra ngay thôi. Liệu bạn có phá được kỷ lục 10 giây để trở thành bậc thầy sắp đặt các que diêm trong thử thách này không nào? Hãy chia sẻ ngay đáp án của bạn để xem ai là người nhanh tay lẹ mắt nhất trong "đại hội toán học" vui nhộn này nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà