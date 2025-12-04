Di chuyển một que diêm để '9 + 5 = 12' đúng

Đây là bài tập thư giãn tuyệt vời, giúp bạn kích thích khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Chúng ta đang có một phép tính khá khó trước mắt: "9 + 5 = 12". Ai đó hẳn là cần học lại phép cộng, vì "9 + 5" phải là 14 cơ! Nhiệm vụ của bạn là chỉ với duy nhất 1 que diêm để biến sự vô lý này thành một chân lý toán học hoàn hảo. Bạn phải trở thành một "Ninja que diêm", lén lút di chuyển một que từ vị trí này sang vị trí khác để sửa chữa lỗi lầm.

Hãy tập trung cao độ và nhìn vào từng con số: 9, 5, 12, và cả dấu cộng (+) nữa! Chỉ cần nhớ quy tắc vàng: di chuyển một, kết quả đúng! Hãy chứng minh rằng bạn có thể cân bằng lại cán cân toán học này một cách xuất sắc nhất nhé!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà