Chỉ một người thương là đủ

Mình 33 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM, là một "nấm lùn" yêu sự bình yên.

Mình đã độc thân khá lâu và trân trọng khoảng thời gian đó vì mình tin rằng không cần vội vàng nếu chưa gặp đúng người. Tuy vậy, mình hiểu bản thân luôn nghiêm túc với mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, ấm áp bên người mình thương.

Mình là một "nấm lùn" yêu sự bình yên, thích những điều giản dị nhưng cũng rất thích khám phá những điều mới mẻ, những chuyến đi để cuộc sống thêm nhiều cảm hứng. Ngoài ra, mình thích nghe nhạc, đọc sách, cắm hoa, trang trí nhà cửa khi có dịp.

Mình mong tìm một mối quan hệ chân thành, tôn trọng, mang lại cảm giác thoải mái và an tâm khi ở bên nhau. Ưu tiên người không quá chênh lệch tuổi, có lối sống lành mạnh và công việc ổn định. Nếu bạn cũng đang tìm một sự kết nối nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, mình rất sẵn lòng bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện dễ thương.

Chúc cho những ai đang trên hành trình tìm người thương sẽ luôn kiên trì, nhẫn nại, rồi sẽ gặp đúng người ở đúng thời điểm.

