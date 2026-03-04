Chỉ mong gặp một người cùng suy nghĩ, sống đơn giản

Tôi có nhà nhỏ ở Bình Chánh, hiện ở cùng anh chị tại Hóc Môn. Công việc của tôi là thợ sửa điện tử, cuộc sống tương đối đơn giản.

Tôi chưa từng kết hôn và đương nhiên cũng chưa có con cái. Tôi cũng trải qua vài mối tình nhưng chưa đến đích, có thể do những hạn chế về tính cách và khả năng ăn nói của tôi.

Tính tôi hướng nội, ít nói nhưng sống chân thành và rõ ràng. Tôi không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc. Tôi không gia trưởng. Tôi cũng không có các thú vui tốn kém. Thời gian rảnh, tôi chủ yếu ở nhà, hiếm khi tụ tập. Tôi cũng khá thích trẻ con.

Ưu điểm của tôi là tiết kiệm, giản dị, hướng về gia đình. Tôi không nóng tính, ít khi to tiếng. Tôi tôn trọng phụ nữ và không thích cãi vã ồn ào. Bạn bè nhận xét tôi hiền và sống được.

Ở tuổi này, tôi không tìm điều gì quá cao xa, chỉ mong có người cùng suy nghĩ, sống đơn giản, biết quan tâm lẫn nhau. Nếu hợp, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định, bình thường nhưng yên tâm lâu dài.