Chỉ mong em thật, giản dị và có trái tim ấm

Anh sinh năm 1997, cao 1m72, làm việc trong môi trường nhà nước.

Cuộc sống của anh khá đều đặn và có phần trầm lặng. Anh thuộc típ người hướng nội, ít nói, sống nội tâm và suy nghĩ nhiều hơn thể hiện. Nhưng nếu gặp đúng người, đúng "tần số", anh lại trở nên khác hẳn, nói nhiều, chia sẻ đủ chuyện trên trời dưới đất và thích được cùng em bàn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Anh thích đi du lịch, thích những nơi có thiên nhiên bình yên, có thể là biển, rừng, hoặc chỉ là một con đường vắng nhiều bóng cây. Anh thích cảm giác ngồi yên ngắm cảnh, hít thở, lắng nghe tiếng gió và nghĩ về những điều giản dị. Anh cũng chơi thể thao để giữ sức khỏe và cân bằng cuộc sống. Thỉnh thoảng, anh thích lái xe và nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng.

Anh lớn lên không có quá nhiều tình cảm gia đình, nên càng hiểu giá trị của một mái ấm, điều vừa là ước mơ, vừa là mục tiêu sống. Có lẽ vì thế mà anh càng trân trọng những mối quan hệ chân thành, nơi người ta thật lòng quan tâm và dành thời gian cho nhau.

Rất mong chúng ta có duyên để anh có thể gặp được người con gái chân thành, biết quan tâm, biết lắng nghe và tôn trọng nhau. Anh không cần em phải hoàn hảo, chỉ mong em thật, giản dị và có một trái tim ấm.

Nếu em cũng đang tìm một người để cùng chia sẻ những điều nhỏ bé, để cùng nhau đi qua những ngày yên bình, có lẽ, chúng ta nên thử bắt đầu bằng một lời chào. Biết đâu, từ một buổi cà phê nhẹ nhàng, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một chương mới, không ồn ào, nhưng thật sự dành cho nhau.

Anh đang ở đây, hy vọng rằng đâu đó giữa cuộc sống bận rộn này, em sẽ đến, dịu dàng, đủ khiến anh muốn dừng lại và không đi đâu nữa.

