Chỉ mong em cũng bình thường như anh

Anh, người đàn ông năm nay 35 tuổi, đã trải qua 1 cuộc hôn nhân, hiện có 1 bé trai 3 tuổi đang sống cùng mẹ.

Nói về bản thân, anh tự nhận thấy mình là người đàn ông không có gì nổi bật, ngoại hình cũng bình thường, tính cách bình thường, sự nghiệp cũng bình thường, không hút thuốc, ít nhậu nhẹt, làm việc tại cơ quan nhà nước ở Hà Nội.

Anh hy vọng gặp được em, người phụ nữ cũng bình thường như anh, tuổi tầm tầm anh, trải qua hoặc chưa trải qua hôn nhân đều được, có công việc ổn định và nghĩ về gia đình.

Anh từng thất bại một lần trong hôn nhân và nhiều lần tự đầu tư kinh doanh, vì vậy hiện tại anh muốn an toàn chút.

Lời văn của anh không hay, không lãng mạn nhưng chân tình. Mong gặp được em.

